Деньги за золото. Какие призовые платят в разных странах за медали Игр-2026

Половина этой суммы выплачивается через 20 лет после участия в первой Олимпиаде или при достижении 45 лет, а вторая половина — как страховая поддержка для семьи спортсмена после его смерти. Эта система призвана обеспечить бывшим олимпийцам стабильную жизнь после завершения карьеры. Команда США является самой многочисленной на зимней Олимпиаде — 233 спортсмена (118 мужчин и 115 женщин) принимают участие в соревнованиях по всем заявленным в программу видам спорта.