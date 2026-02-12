Деньги за золото. Какие призовые платят в разных странах за медали Игр-2026

По данным газеты USA Today, Сингапур занимает лидирующую позицию по выплатам олимпийцам на этих Играх. За золотую медаль спортсмен может получить почти $790 тыс., серебряный призер — около $395 тыс., бронзовый — примерно $197 тыс. Несмотря на то, что Сингапур пока не имеет богатой истории успехов на зимних Олимпиадах, страна делает огромные финансовые вложения, чтобы стимулировать развитие зимних видов спорта. При этом на Играх в Италии участвует лишь один спортсмен — горнолыжник Фаиз Баша.
Гонконг, который выступает отдельно от Китая, предлагает сопоставимые премии: золото оценивается в $768 тыс., серебро — в $384 тыс., бронза — в $192 тыс. Такая щедрость объясняется стремлением стимулировать спортсменов к высоким результатам и поддерживать международный престиж на Олимпиаде.
Среди европейцев самыми щедрыми выглядят хозяева Игр. Итальянские атлеты получат $213 тыс. за золотую медаль, $106 тыс. за серебро и около $71 тыс. за бронзу. Причем общие расходы у Италии могут оказаться гораздо выше, чем у азиатских соперников, спортсмены страны завоевали уже 13 медалей.
США продолжают практику программы Operation Gold, по которой за золотую медаль на Играх 2026 года спортсмен получает $37,5 тыс., серебро оценивается в $22,5 тыс., бронза — в $15 тыс. Главным новшеством стало введение программы Stevens Financial Security Awards, по которой каждый участник сборной, независимо от результатов, получает финансовую поддержку в размере $200 тыс.
Половина этой суммы выплачивается через 20 лет после участия в первой Олимпиаде или при достижении 45 лет, а вторая половина — как страховая поддержка для семьи спортсмена после его смерти. Эта система призвана обеспечить бывшим олимпийцам стабильную жизнь после завершения карьеры. Команда США является самой многочисленной на зимней Олимпиаде — 233 спортсмена (118 мужчин и 115 женщин) принимают участие в соревнованиях по всем заявленным в программу видам спорта.
В Германии за золото платят почти $36 тыс., за серебро — около $24 тыс., за бронзу — примерно $12 тыс. Кроме денежных премий немецкие спортсмены получают «Серебряный лавровый лист» — высшую государственную спортивную награду.
Норвегия является самой успешной страной в истории зимних Олимпиад, но олимпийский комитет страны не выплачивает денежные бонусы за завоевание наград. Вместо разовых премий «за результат» атлеты получают финансовую поддержку на этапе подготовки. Ежегодная спортивная стипендия для атлетов мирового уровня, которые уже имеют медали Олимпийских игр или чемпионатов мира, составляет около $18 тыс. Основной доход норвежские чемпионы получают от частных спонсоров.
Швеция действует по схожему принципу. Государственных премий за медали нет. Основной инструмент поддержки спортсменов — программа Top och Talang, по которой атлеты получают индивидуальное финансирование для покрытия расходов на тренировки, сборы и соревнования и бесплатный доступ к команде врачей. Также отдельные спортивные федерации могут устанавливать свои бонусы.
Практика денежных выплат за олимпийские медали получила широкое распространение во второй половине XX века. Одними из первых системные премии начали выплачивать страны Восточной Европы и Азии, где государство рассматривало спорт как инструмент международного престижа. В США программа Operation Gold была запущена в 1984 году, а в Европе же внедрение денежных бонусов произошло после Олимпиады 1992 года в Барселоне.
Автор: Карина Мистюкова