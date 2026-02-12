Плешкова — 19-я на жутком супергиганте. Почти половина соперниц не финишировала из-за тумана

Олимпиада-2026 Горные лыжи. Женщины. Супергигант
1. Федерика Бриньоне (Италия) — 1:23.41.
2. Романа Мирадоли (Франция) — +0.41.
3. Корнелия Хюттер (Австрия) — +0.52…
19. Юлия Плешкова (Россия) — +2,91.
Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне стала олимпийской чемпионкой в супергиганте. Соревнования получились драматичными — из-за тяжелейших погодных условий не смогла финишировать почти половина участниц, включая главных фаворитов. Россиянка Юлия Плешкова показала 19-й результат.
Под присмотром президента
К Бриньоне на Олимпиаде-2026 было приковано особое внимание — 35-летняя спортсменка попала на нее вопреки обстоятельствам. В прошлом марте девушка жестко упала на чемпионате Италии и получила тяжелые травмы — несколько переломов и разрыв крестообразной связки. Восстановилась Федерика буквально «на ленточке», вернувшись к выступлениям незадолго до Игр.
Но не только быстрая реабилитация после тяжелой травмы привлекала внимание к Бриньоне. Итальянка — настоящий олимпийский ветеран, турнир в Милане стал для нее уже пятым по счету. Девушка выступала в Ванкувере, Сочи, Пхенчхане и Пекине — в том числе взяла две бронзовые и одну серебряную медали.
При этом ни одной олимпийской награды в супергиганте у нее не было. И это несмотря на то, что эту дисциплину Федерика может назвать коронной: за карьеру она завоевала в ней 13 побед — больше было только в гигантском суперслаломе (17).
Поболеть за легенду и ее соотечественниц приехал лично президент Италии Серджо Маттарелла — политика заметили на трибунах.
Бриньоне не подвела — преодолела дистанцию за 1 минуту 23,41 секунды. Она обогнала француженку Роману Мирадоли (отставание 0,41 секунды) и австрийку Корнелию Хюттер (+0,52 секунды), завоевав первую в карьере олимпийскую золотую медаль — в 35 лет, на пятых Играх!
Плешкова в топ-20
В супергиганте также приняла участие россиянка Плешкова, выступающая на Играх в нейтральном статусе. Она показала 19-е время, отстав от победительницы на 2,91 секунды. Но уже успех, что спортсменка сумела финишировать. Поскольку погодные условия в этот раз оказались настоящим испытанием для девушек.
Кроме того, по словам Плешковой, возвращаться на международные соревнования было очень сложно. Поэтому вряд ли кто-то ждал более высоких результатов.
«Видите ли, мы не знали, какой будет сезон. Мы только в начале декабря получили известие о том, что CAS удовлетворил прошения и мы можем выступать. Поэтому можно сказать, наверное, мы готовились, как и предыдущие годы. Для меня это больше выглядело как техническая подготовка. Я в основном тренировала не скоростные дисциплины», — сказала Юлия в начале Игр в интервью Okko.
Как отметил президент Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников в разговоре с «СЭ», в отсутствие соревновательной практики Плешкова показала хороший результат.
«Тем более, трасса в Кортина-д’Ампеццо является одной из самых быстрых и сложных в женском Кубке мира. Это видно и потому, что сегодня много не финишировавших девчонок. Все это говорит о сложности трассы. Сегодня и рельеф, и постановка были очень сложными. Плюс, надо отметить, что сегодня была очень плохая видимость. Когда белый снег на большой скорости за 100 километров в час сливается, то практически не видно микрорельеф. Поэтому многие и не смогли финишировать.
Юля справилась с задачей, ей нужно было сегодня обязательно финишировать, чтобы показать результат, это сказывалось на ее настрое. В принципе, она прошла трассу хорошо, ее место отражает ее результат и прохождение. Поэтому я доволен, что она после такого перерыва смогла и в скоростном спуске, и в супергиганте собраться, несмотря на прошлые наши годы и то, что происходило сегодня. Она смогла собраться и все равно показать хороший результат», — сказал Мельников «СЭ».
Ранее Плешкова приняла участие в скоростном спуске. Там в топ-20 попасть не удалось, россиянка осталась только 22-й.
Надо отметить, что для 28-летней Плешковой это уже вторая Олимпиада. В Пекине в 2022-м она показала примерно такие же результаты. Была 18-й в сурергиганте, 27-й — в гигантском слаломе и 20-й — в скоростном спуске.
В борьбе с погодой
Соревнования по супергиганту на Олимпиаде-2026 запомнятся не только триумфом Бриньоне, но и суровыми условиями — сильным туманом и снегом. Справились с ними далеко не все: до финиша не доехали 17 из 43 спортсменок.
В числе пострадавших оказались не только рядовые спортсменки, но и претендентки на медали. Среди них — немка Эмма Айхер, на счету которой два серебра Игр-2026, победительница Олимпиады 2018 и 2022 годов чешка Эстер Ледецка, бронзовая призерка Игр-2026 София Годжа из Италии. Все они рассматривались как фавориты, но дистанцию пройти не смогли.
Для последней — это настоящая личная трагедия, ведь спортсменка участвовала в эстафете олимпийского огня на церемонии открытия и, наверняка, рассчитывала на золото на домашнем турнире.
Автор: Артем Белинин