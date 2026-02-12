Плешкова — 19-я на жутком супергиганте. Почти половина соперниц не финишировала из-за тумана

«Тем более, трасса в Кортина-д’Ампеццо является одной из самых быстрых и сложных в женском Кубке мира. Это видно и потому, что сегодня много не финишировавших девчонок. Все это говорит о сложности трассы. Сегодня и рельеф, и постановка были очень сложными. Плюс, надо отметить, что сегодня была очень плохая видимость. Когда белый снег на большой скорости за 100 километров в час сливается, то практически не видно микрорельеф. Поэтому многие и не смогли финишировать.



Юля справилась с задачей, ей нужно было сегодня обязательно финишировать, чтобы показать результат, это сказывалось на ее настрое. В принципе, она прошла трассу хорошо, ее место отражает ее результат и прохождение. Поэтому я доволен, что она после такого перерыва смогла и в скоростном спуске, и в супергиганте собраться, несмотря на прошлые наши годы и то, что происходило сегодня. Она смогла собраться и все равно показать хороший результат», — сказал Мельников «СЭ».