Завьялова: Непряева пока что не способна бороться за топ-8 на Олимпиаде

«Сижу, анализирую и понимаю, что она не попала в состояние хорошей формы, не смогла выйти на свой пик. Не знаю, с чем это связано. Думаю, всё вместе: подготовка России, олимпийское давление…



Видно, что у Даши нет состояния. Непряева пока что не способна бороться за топ-8. В классике она выступает получше, надо ждать марафона. Может быть, она сможет зацепиться за топ-10», — сказала Завьялова Metaratings.ru.