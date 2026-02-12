Вашингтон
Завьялова: Непряева пока что не способна бороться за топ-8 на Олимпиаде

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова оценила результат Дарьи Непряевой в раздельной гонке на Олимпийских играх, которые проходят в Италии.

Источник: РИА "Новости"

Российская лыжница заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км на Олимпиаде в Италии. Спортсменка преодолела дистанцию за 24.45,0, отстав от лидера на 1.55,8.

«Сижу, анализирую и понимаю, что она не попала в состояние хорошей формы, не смогла выйти на свой пик. Не знаю, с чем это связано. Думаю, всё вместе: подготовка России, олимпийское давление…

Видно, что у Даши нет состояния. Непряева пока что не способна бороться за топ-8. В классике она выступает получше, надо ждать марафона. Может быть, она сможет зацепиться за топ-10», — сказала Завьялова Metaratings.ru.

Обладательницей золотой медали стала Фрида Карлссон из Швеции с результатом 22.49,2. XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).