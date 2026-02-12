Непряева рассказала, что ей очень тяжело далась «разделка» на Олимпиаде

«Гонка получилась очень быстрой, динамичной, — сказала Непряева. — В олимпийской “разделке” все с самого старта начинают задавать очень высокий темп, и не всем с ним получается справляться, потому что нужно держать высокую скорость на протяжении всех 10 километров. Это очень тяжело, и трасса сегодня — самая жесткая за то время, что мы тут выступаем — скоростная. Думала, что будет “каша”, как и вчера на тренировке. Для всех гонка была тяжелой. Здесь очень тяжелый круг, на котором даже негде отдохнуть — даже на спуске не передохнуть. Отдыхаешь уже после финиша».