Непряева рассказала, что ей очень тяжело далась «разделка» на Олимпиаде

ТЕЗЕРО /Италия/, 12 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Дарья Непряева считает очень тяжелыми условия выступления в 10-километровой гонке с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии. Об этом она рассказала ТАСС после окончания соревнований.
Непряева заняла 21-е место с отставанием почти в две минуты от победительницы Фриды Карлссон из Швеции.
«Гонка получилась очень быстрой, динамичной, — сказала Непряева. — В олимпийской “разделке” все с самого старта начинают задавать очень высокий темп, и не всем с ним получается справляться, потому что нужно держать высокую скорость на протяжении всех 10 километров. Это очень тяжело, и трасса сегодня — самая жесткая за то время, что мы тут выступаем — скоростная. Думала, что будет “каша”, как и вчера на тренировке. Для всех гонка была тяжелой. Здесь очень тяжелый круг, на котором даже негде отдохнуть — даже на спуске не передохнуть. Отдыхаешь уже после финиша».
23-летняя Непряева получила допуск до международных соревнований в декабре. «Надеюсь, что для меня такие трассы становятся привычными», — отметила она.
Спортсменка рассказала, что по итогам гонки была бы довольна попасть в число десяти сильнейших. «Конечно, хочется бороться за топ-10, но пока вот так. Сегодня было для меня тяжеловато», — призналась собеседница агентства.
«Олимпиада — соревнования, на которых каждый спортсмен находится на пике своих возможностей. Кто-то только начинает свой путь на международных соревнованиях и Олимпиадах, кто-то заканчивает, а кто-то на пике. Все в великолепной форме, каждый достоин высоких наград. Поэтому “разделка” на Олимпиаде — это невероятные скорости, все заряжены на победу», — заключила Непряева.