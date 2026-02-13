Ричмонд
FIS недостаточно поддерживает другие страны, заявил Бьорндален

Бьорндален: FIS плохо борется с низким уровнем конкуренции в лыжных гонках.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) недостаточно поддерживает другие страны для обеспечения равной борьбы в лыжных гонках, заявил восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален.

На текущих Олимпийских играх шесть из девяти медалей в мужских лыжных гонках завоевали норвежцы. У женщин семь из девяти наград на счету шведок.

«FIS плохо борется с низким уровнем конкуренции среди других стран. Для обеспечения равных условий другим странам выделяется слишком мало ресурсов. Уровень конкуренции должен был быть намного выше. Норвегия — фантастическая страна. Мы добиваемся невероятных результатов на очень высоком уровне в мужских лыжных гонках, но тот факт, что так мало стран выделяются, крайне разочаровывает в работе FIS», — приводит слова Бьорндалена VG.

В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. На Играх в Италии выступают два российских лыжника — Савелий Коростелев и Дарья Непряева.