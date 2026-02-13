Чудо свершится через неделю? Российский лыжник опять не взял медаль Игр

На первой отметке в 1,8 км Савелий был на 32-й позиции, уступая 14,5 секунд лидеру. Хотя отставание было значительным, он продолжал идти в темпе, не теряя уверенности. На отметке 3,7 км его положение немного улучшилось: он отстал от лидера на 22 секунды, но поднялся на 26-ю позицию. Клебо же с каждым километром прибавлял скорость. Сначала он отставал от лидера более чем на 7 секунд, далее на отсечке 3,7 км сокращал преимущество Хедегарта до 4,7 секунды и набирал форму по ходу гонки.