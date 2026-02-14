Фристайлистка Энтони из Австралии выиграла Олимпиаду в парном могуле

Энтони получила 20 баллов в финальном заезде, выиграв у Джелин Кауф из США (15 баллов). Бронзовую медаль завоевала американка Элизабет Лемли, которая набрала 18 баллов в заезде за третье место, победив француженку Перрин Лаффон (17 баллов).