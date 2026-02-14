Фристайлистка Энтони из Австралии выиграла Олимпиаду в парном могуле

ЛИВИНЬО /Италия/, 14 февраля. /ТАСС/. Австралийская фристайлистка Джакара Энтони стала победительницей Олимпийских игр в Италии в парном могуле.
Энтони получила 20 баллов в финальном заезде, выиграв у Джелин Кауф из США (15 баллов). Бронзовую медаль завоевала американка Элизабет Лемли, которая набрала 18 баллов в заезде за третье место, победив француженку Перрин Лаффон (17 баллов).
Энтони 27 лет, спортсменка выигрывала золото Олимпийских игр в Пекине в могуле.
Лидером медального зачета остается сборная Норвегии, в активе которой 8 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград. Второе место занимает команда Италии (6 золотых, 3 серебряных, 9 бронзовых). Третьими идут американцы (4−8−4).
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.