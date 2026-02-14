Коростелев о пропуске гонок на Олимпиаде: «Я пока отдохну, а вы побегайте»

«Я пока отдохну, а вы побегайте», — написал Коростелев под фото с иностранными соперниками.
15 февраля лыжники пробегут эстафету, 18 февраля — командный спринт.
Коростелев выйдет на старт в марафоне, который состоится 21 февраля.
Российский лыжник Савелий Коростелев пошутил о пропуске гонок на Олимпийских играх в Италии.
«Я пока отдохну, а вы побегайте», — написал Коростелев под фото с иностранными соперниками.
15 февраля лыжники пробегут эстафету, 18 февраля — командный спринт.
Коростелев выйдет на старт в марафоне, который состоится 21 февраля.