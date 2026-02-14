Ричмонд
Коростелев о пропуске гонок на Олимпиаде: «Я пока отдохну, а вы побегайте»

Российский лыжник Савелий Коростелев пошутил о пропуске гонок на Олимпийских играх в Италии.

«Я пока отдохну, а вы побегайте», — написал Коростелев под фото с иностранными соперниками.

15 февраля лыжники пробегут эстафету, 18 февраля — командный спринт.

Коростелев выйдет на старт в марафоне, который состоится 21 февраля.