Вонн: «Эта поездка стоила того падения»

Я читаю много сообщений о том, что случившееся со мной вас печалит. Пожалуйста, не грустите. Я принимаю с открытым сердцем сопереживание, любовь и поддержку, но только не печаль и не жалость. Я надеюсь, вместо этого это придаст вам сил продолжать бороться, потому что это то, что делаю я и буду продолжать делать. Всегда.