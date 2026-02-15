Вонн: «Эта поездка стоила того падения»

Американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила, что очередная операция после падения на соревнованиях в скоростном спуске на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии прошла успешно.
"Операция прошла хорошо! К счастью, я наконец смогу вернуться в США! Как только я вернусь, я расскажу больше о своей травме… Но пока я сижу здесь, в своей постели, размышляя, я хочу поделиться кое-какими мыслями…
Я читаю много сообщений о том, что случившееся со мной вас печалит. Пожалуйста, не грустите. Я принимаю с открытым сердцем сопереживание, любовь и поддержку, но только не печаль и не жалость. Я надеюсь, вместо этого это придаст вам сил продолжать бороться, потому что это то, что делаю я и буду продолжать делать. Всегда.
Когда я вспоминаю свое падение, я стояла на старте, осознавая возможные последствия. Я знала, что делаю. Я решила рискнуть. Каждая горнолыжница на старте шла на тот же риск. Потому что, даже если ты самый сильный человек в мире, гора всегда держит карты в руках.
Я была готова рисковать, бороться и жертвовать собой ради того, на что, я знала, абсолютно способна. Я всегда предпочту рискнуть и упасть, выложившись по полной, чем не раскрыть свой потенциал и жалеть об этом. Я никогда не хочу пересекать финишную черту и спрашивать: «А что, если?». И, честно говоря, в тот момент я была физически сильнее, чем часто бывало в прошлом.
Так что, пожалуйста, не грустите. Эта поездка стоила того падения. Когда я закрываю глаза по ночам, у меня нет сожалений, и моя любовь к лыжам остается. Я все еще с нетерпением жду момента, когда снова смогу стоять на вершине горы. И я буду там", — написала 41-летняя спортсменка в соцсети.
Вонн после падения получила перелом левой ноги и была эвакуирована с трассы на вертолете, из-за чего соревнования прерывались на 25 минут. Позднее горнолыжница перенесла несколько операций.
Спортсменка выступала на Олимпиаде-2026 с разрывом крестообразной связки.
