В FIS отреагировали на протест финской сборной на результаты мужского спринта на Олимпиаде-2026

«Согласно статье 361.3.3 Международного регламента соревнований по лыжным гонкам, протест против другого спортсмена или его снаряжения может быть подан не позднее чем через 15 минут после публикации неофициальных результатов. Поскольку гонка состоялась во вторник, 10 февраля, FIS считает, что протест, поданный в субботу финской командой, больше не может быть принят», — говорится в заявлении организации.
Суть претензий заключалась в том, что FIS разрешила норвежской сервис-бригаде использовать так называемый ролик для клистера (электрический нагревательный котел для нанесения смазки) в зоне подготовки лыж во время проведения гонки, хотя в предварительных инструкциях для команд это оборудование было запрещено. Остальные сборные не были проинформированы об этом исключении для Норвегии.
Кроме того, представители сборной США были замечены с запрещенной жидкостью в зоне подготовки. Американская сторона объяснила, что это было средство для мытья рук.
Мужской спринт на Олимпиаде-2026 выиграл норвежец Йоханнес Клебо, серебро завоевал американец Бен Огден, а бронзу — еще один норвежец, Оскар Опстад Вике. Финский лыжник Лаури Вуоринен финишировал четвертым.