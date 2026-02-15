В FIS отреагировали на протест финской сборной на результаты мужского спринта на Олимпиаде-2026

Суть претензий заключалась в том, что FIS разрешила норвежской сервис-бригаде использовать так называемый ролик для клистера (электрический нагревательный котел для нанесения смазки) в зоне подготовки лыж во время проведения гонки, хотя в предварительных инструкциях для команд это оборудование было запрещено. Остальные сборные не были проинформированы об этом исключении для Норвегии.