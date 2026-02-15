Горнолыжница Вонн пообещала вернуться в спорт после четвертой операции

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила в соцсетях о том, что она перенесла четвертую операцию из-за перелома большеберцовой кости в результате падения на Играх в Италии, и пообещала вернуться в спорт.
Ранее во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн зацепила рукой и палкой флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее эвакуировали на вертолете в больницу. Позднее стало известно, что Вонн получила перелом ноги и перенесла три операции.
«Операция сегодня прошла успешно! К счастью, я наконец-то смогу вернуться в США! Как только я вернусь, то расскажу вам больше новостей и подробностей о моей травме», — написала Вонн у себя в Instagram*.
Американка подчеркнула, что прекрасно осознавала, на какой риск она шла, выходя на соревнования с травмой: «Я всегда предпочту рискнуть упасть, выкладываясь на полную, чем кататься не в полную силу и потом жалеть. Я никогда не хочу пересекать финишную черту и спрашивать: “А что, если?” И, если честно, в тот момент физически я была сильнее, чем часто бывала в прошлом. Определенно сильнее, чем в 2019-м, когда я завершила карьеру, завоевав бронзу на чемпионате мира. А ментально… Ментально я была идеальна. Чиста, сосредоточена, голодна до побед, агрессивна, но при этом абсолютно спокойна… Именно так, как я отрабатывала последние несколько месяцев, когда была на подиуме в каждом скоростном спуске в этом сезоне. Две победы и лидерство в общем зачете… Все это было тестом, подготовкой к Олимпиаде».
Вонн добавила, что любовь к лыжам остается с ней: «Я все еще с нетерпением жду момента, когда снова смогу стоять на вершине горы. И я буду там».
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.