Тихонов заявил, что поздравит Клебо, если тот не является астматиком

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что готов поздравить норвежца Йоханнеса Клебо с рекордом по числу золотых олимпийских медалей, если тот не является астматиком.
Сборная Норвегии с Клебо в составе в воскресенье выиграла мужскую эстафетную гонку. Клебо стал первым спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, который завоевал девять золотых медалей. Ранее в Италии он выиграл спринт, скиатлон и гонку на 10 км с раздельным стартом. Также на его счету три золотые медали Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и две победы на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
«Ну, что можно сказать — родился такой герой, талантище. Дай бог, чтобы у него, как у норвежских биатлонистов, пена изо рта не пошла. В Норвегии все делают для того, чтобы были результаты, соревнуются с пятилетнего возраста — дистанции на 100, 200, 300 метров, соревнуется вся Норвегия», — сказал Тихонов.
Также четырехкратный олимпийский чемпион выразил сожаление в связи с тем, что до участия в Олимпиаде не был допущен российский лыжник Александр Большунов. «Он бы мог составить конкуренцию. А Клебо, если он не астматик, поздравляю!» — продолжил Тихонов.
«Вот выиграл первую (биатлонную) гонку норвежец (Йохан-Олав Ботн) — у него пена во рту, сопли висят. Вот об этом WADA и МОК, а также все остальные молчат», — резюмировал Тихонов.