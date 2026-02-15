Тихонов заявил, что поздравит Клебо, если тот не является астматиком

Сборная Норвегии с Клебо в составе в воскресенье выиграла мужскую эстафетную гонку. Клебо стал первым спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, который завоевал девять золотых медалей. Ранее в Италии он выиграл спринт, скиатлон и гонку на 10 км с раздельным стартом. Также на его счету три золотые медали Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и две победы на Олимпиаде 2022 года в Пекине.