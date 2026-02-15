FIS наказала сборную Норвегии за нарушение правил тестирования лыж на ОИ

Ранее FIS отклонила протест Финской лыжной ассоциации и Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии на результат мужского спринта классическим стилем, который прошел 10 февраля. Тогда FIS предоставила норвежской сервис-бригаде исключительное право на использование во время этапов спринтерской гонки в зоне обслуживания валика для клистера, который был запрещен в предварительных инструкциях, разосланных командам перед соревнованиями, а также не вмешалась, когда сборная США принесла в зону обслуживания запрещенную жидкость. FIS принесла извинения за свои действия и признала ошибку, однако протест был отклонен.