FIS наказала сборную Норвегии за нарушение правил тестирования лыж на ОИ

FIS наказала сборную Норвегии за нарушение правил тестирования лыж на Олимпиаде.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) лишила сборную Норвегии по лыжным гонкам одного сервисмена до завершения командного спринта свободным стилем на Олимпиаде 2026 года в Италии, сообщает VG.

Санкции последовали после того, как в воскресенье, в день эстафетной гонки, один из сервисменов норвежской команды оказался на трассе уже после ее официального закрытия для подготовки инвентаря. Норвежцы признали допущенную ошибку и извинились. Соревнования в командном спринте пройдут 18 февраля.

«Смазчик лыж неправильно определил время закрытия трассы. Он оставался на трассе для классического стиля еще 8−10 минут после ее закрытия, в то время как трасса для конькового хода еще была открыта. Он сам обнаружил ошибку и немедленно связался с судьями FIS, чтобы извиниться за инцидент», — сказал менеджер сборной Норвегии Пер Элиас Кальфосс.

Ранее FIS отклонила протест Финской лыжной ассоциации и Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии на результат мужского спринта классическим стилем, который прошел 10 февраля. Тогда FIS предоставила норвежской сервис-бригаде исключительное право на использование во время этапов спринтерской гонки в зоне обслуживания валика для клистера, который был запрещен в предварительных инструкциях, разосланных командам перед соревнованиями, а также не вмешалась, когда сборная США принесла в зону обслуживания запрещенную жидкость. FIS принесла извинения за свои действия и признала ошибку, однако протест был отклонен.