Крылова, Ефимов и Эйлин Гу: за кем следить на Олимпиаде 16 февраля

16 февраля на Олимпийских играх в Италии болельщиков ожидает один из самых спокойных дней. Будет разыграно только шесть комплектов наград: меньше было лишь в самом начале Игр-2026. В программе девять видов спорта, и в двух из них выступят спортсмены из России.
Единственный шанс Ефимова
Наш горнолыжник Семен Ефимов отобрался на Олимпиаду лишь в одной дисциплине — слаломе. Семен — один из немногих россиян, кто имел опыт выступления на международных стартах взрослого уровня до текущего сезона. На небольших международных стартах Ефимов не единожды заезжал в призы, а затем получил возможность выступить на Кубке мира, где выполнил квалификационный норматив на Олимпиаду.
Учитывая высочайшую конкуренцию в этом виде спорта, о которой 29-летний горнолыжник сам неоднократно заявлял, предугадать результат Ефимова даже примерно очень затруднительно. Понятно, что он не фаворит, но теоретически побороться за топ-30 способен.
На медали здесь претендуют три норвежца — Атле Ли Макграт, Тимон Хоган и Хенрик Кристофферсен, а также француз Клеман Ноэль и бразилец Лукас Бротен, который недавно завоевал в гигантском слаломе первую медаль Южной Америки на зимних Играх.
Крылова будет биться в четвертьфинале на 1000 м
Серьезный для себя прорыв на этих Олимпийских играх уже совершила Алена Крылова, которая двумя днями ранее успешно прошла квалификацию на дистанции 1000 м в шорт-треке. Напомним, что в первом старте этот этап российской шорт-трекистке преодолеть не удалось: в своем забеге Крылова допустила обидное падение, которое лишило ее шансов показать хороший результат.
Выйти в четвертьфинал Алене удалось с третьей позиции благодаря лучшему времени. Теперь у Крыловой появилась возможность не просто еще раз проявить себя, а принять старт в более конкурентном забеге. Главное для нашей спортсменки — не тушеваться, рисковать, выходить вперед и пытаться навязывать борьбу. Пока на Играх-2026 подобные попытки Алена предпринимала редко, но виной всему здесь скорее отсутствие соревновательного опыта на таких крупных турнирах.
Медальные мечты Метелкиной и Берулавы
Борьба за медали развернется в фигурном катании, где спортивным парам предстоит откатать произвольные программы. Российских участников здесь нет из-за проблем с нейтральным статусом, но представительство экс-россиян достаточно обильно: Метелкина и Берулава в Грузии, Акопова и Рахманин в Армении, Володин в Германии… Многие из них имеют шансы на самые высокие места.
Особняком, конечно, выглядят японцы, которые уже продемонстрировали свой уровень в командном турнире, где выиграли обе программы. Но в числе претендентов на олимпийскую медаль Метелкина/Берулава. И здесь может быть написана история, ведь Грузия еще ни разу не брала награды на зимних ОИ. Впрочем, как показал мужской турнир, развязка в соревнованиях может оказаться самой сенсационной, поэтому вешать медали заранее не стоит уж точно.
Сказаться на выступлениях пар может и то, что это единственный вид в фигурном катании, представители которого выступают два дня подряд. И танцоры, и одиночники с одиночницами располагали или располагают как минимум одним днем отдыха. Скажется ли это как-то на выступлении парников — увидим. Хотя, справедливости ради, все будут в одинаковых условиях.
За чем еще следить на Олимпиаде 16 февраля
По традиции нас снова ожидает много керлинга, где спортсмены все еще борются в рамках группового этапа. И здесь, конечно, главными хедлайнерами пока стали канадцы, которые уже несколько раз успели влипнуть в конфликтные ситуации. Всего за день пройдет три сессии, в каждой из которых будет по четыре встречи.
Любители хоккея на день остались без мужских матчей. Единственное, чем они могут довольствоваться, — женские полуфиналы. И здесь начинается самая серьезная битва — четыре команды на три медали, а победа гарантирует золото или серебро. В первом матче встретятся команды США и Швеции, где фаворитом считаются американки, а во втором — Канада и Швейцария. С высокой долей вероятности нас ждет североамериканский финал.
Также будут разыграны медали во фристайле (женский биг-эйр), где снова без золота рискует остаться звездная китаянка Эйлин Гу. А еще следим за новой дисциплиной прыжков с трамплина. Суперкоманда — это парные соревнования, в которых идет в зачет сумма трех прыжков двух участников. Вероятно, МОК видит в таком формате перспективы, хотя для массового зрителя подобное в диковинку.
Также мы увидим медальный розыгрыш еще в одной относительно новой дисциплине — женском монобобе. Здесь на свое четвертое олимпийское золото претендует американка Кейли Хамфрис, хотя после двух попыток она лишь третья.
Расписание соревнований (время начала — московское)
11.05 Керлинг. Женщины. Групповой этап. Сессия 7
12.00 Бобслей. Мужчины. Двойки. 1-й заезд
12.00 Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 1-й заезд
13.00 Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Четвертьфинал
13.57 Бобслей. Мужчины. Двойки. 2-й заезд
13.57 Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Полуфинал
14.41 Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал В
14.47 Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал А*
15.30 Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-й заезд*
16.05 Керлинг. Мужчины. Групповой этап. Сессия 8
18.40 Хоккей. Женщины. Полуфинал. США — Швеция
21.00 Бобслей. Женщины. Монобоб. 3-й заезд
21.05 Керлинг. Женщины. Групповой этап. Сессия 8
21.30 Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал*
22.00 Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа*
22.20 Прыжки с трамплина. Мужчины. Суперкоманда. Финальный раунд*
23.06 Бобслей. Женщины. Монобоб. 4-й заезд*
23.10 Хоккей. Женщины. Полуфинал. Канада — Швейцария
* Медальные розыгрыши.
Выделены старты с участием или возможным участием россиян.