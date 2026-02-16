Шиффрин: «На Олимпиаде-2026 было величайшее шоу гигантского слалома за последнее время»

Американская горнолыжница Микаела Шиффрин оценила итоги соревнований в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.
«Быть здесь, в непосредственной близости от самых быстрых женщин, — это огромный шаг для меня. Так что я горжусь этим. Это было величайшее шоу гигантского слалома за последнее время. И сделать это, знаете ли, на Олимпиаде, когда люди действительно смотрят этот вид спорта. Федерика (Бриньоне — прим.) каталась невероятно. За этим было так здорово наблюдать», — цитирует 30-летнюю американку AP.
Еще один провал легендарной Шиффрин на Олимпиаде. У нее остался единственный шанс на медаль в Италии.
Шиффрин, которая выигрывала золото Игр 2014 и 2018 года, по итогам двух заездов заняла 11-е место. Победила Федерика Бриньоне из Италии.
