Шиффрин: «На Олимпиаде-2026 было величайшее шоу гигантского слалома за последнее время»

Американская горнолыжница Микаела Шиффрин оценила итоги соревнований в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

«Быть здесь, в непосредственной близости от самых быстрых женщин, — это огромный шаг для меня. Так что я горжусь этим. Это было величайшее шоу гигантского слалома за последнее время. И сделать это, знаете ли, на Олимпиаде, когда люди действительно смотрят этот вид спорта. Федерика (Бриньоне — прим.) каталась невероятно. За этим было так здорово наблюдать», — цитирует 30-летнюю американку AP.

Еще один провал легендарной Шиффрин на Олимпиаде. У нее остался единственный шанс на медаль в Италии.

Шиффрин, которая выигрывала золото Игр 2014 и 2018 года, по итогам двух заездов заняла 11-е место. Победила Федерика Бриньоне из Италии.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026 в Милане, все медали 9-го дня: результаты соревнований 15 февраля.