Выступление Семена Ефимова на Олимпиаде-2026 16 февраля: во сколько начало, где смотреть

В понедельник, 16 февраля, Семен Ефимов выступит в слаломе на Олимпиаде.

Источник: Спорт-Экспресс

Российский горнолыжник Семен Ефимов стартует на Олимпийских играх-2026 в понедельник, 16 февраля. Спортсмен примет участие в слаломе. Начало первой попытки — в 12.00 по московскому времени, второй попытки — в 15.30.

Ефимов выступает в нейтральном статусе. При выборе единственного российского горнолыжника для участия в этих олимпийских соревнованиях Семен обошел Александра Андриенко и Ивана Кузнецова. В женских соревнованиях Олимпиады выступала россиянка Юлия Плешкова.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Игр.

Расписание Олимпийских игр 2026 года в актуальном виде, результаты матчей и соревнований, медальный зачет Игр в Милане и Кортине доступны в разделе зимней Олимпиады на нашем сайте.