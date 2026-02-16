Выступление Семена Ефимова на Олимпиаде-2026 16 февраля: во сколько начало, где смотреть

Российский горнолыжник Семен Ефимов стартует на Олимпийских играх-2026 в понедельник, 16 февраля. Спортсмен примет участие в слаломе. Начало первой попытки — в 12.00 по московскому времени, второй попытки — в 15.30.
Ефимов выступает в нейтральном статусе. При выборе единственного российского горнолыжника для участия в этих олимпийских соревнованиях Семен обошел Александра Андриенко и Ивана Кузнецова. В женских соревнованиях Олимпиады выступала россиянка Юлия Плешкова.
