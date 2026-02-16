На Олимпиаде 49 из 96 горнолыжников не доехали до финиша в слаломе

Больше половины участников первой попытки в соревнованиях по слалому на Олимпиаде в Италии не смогли финишировать. Заезды прошли в условиях сильного снегопада.
Первую попытку завершили 44 горнолыжника. Лучший результат у норвежца Атле Ли Макграта (56,14 секунды), худшее время среди финишировавших — у индийца Арифа Хана, который проиграл лидеру почти 26 секунд.
49 горнолыжников не смогли финишировать, представитель Марокко не стартовал, а спортсменов из Италии и Тринидада и Тобаго дисквалифицировали.
Среди неудачно выступивших в слаломе — россиянин Семен Ефимов и чемпион Игр-2026 в гигантском слаломе Лукас Пиньейро Бротен, представляющий Бразилию.
Макграт выступает на Играх с траурной повязкой — в день церемонии открытия у него умер дедушка, отмечает Associated Press.
Вторая попытка у слаломистов пройдет позднее в понедельник.