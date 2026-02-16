Швейцарский горнолыжник Мейяр выиграл золото Олимпиады-2026 в слаломе

Швейцарский горнолыжник Лоик Мейяр стал победителем слалома на Олимпийских играх-2026.
Он показал результат 1 минута 53,61 секунды по итогам двух попыток. Это первое олимпийское золото в карьере 29-летнего спортсмена.
Серебряным призером стал австриец Фабио Гстрайн, отставший от лидера на 0,35 секунды. Третьим стал норвежец Хенрик Кристофферсен (+1,13).
Горные лыжи. Милан (Италия). Зимние Олимпийские игры — 2026. Мужчины. Слалом
2-я попытка
- Лоик Мейяр (Швейцария) — 1.53,61 (56,73 + 56,88)
- Фабио Гстрайн (Австрия) — +0,35 (57,08 + 56,88)
- Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — +1,13 (57,73 + 57,01)
- Тимон Хеуган (Норвегия) — +1,42 (57,10 + 57,93)
- Арман Маршан (Бельгия) — +2,00 (57,34 + 58,27)
- Неф Тангуй (Швейцария) — +2,02 (58,46 + 57,17)
- Эйрик Солберг (Норвегия) — +2,13 (58,71 + 57,03)
- Марио Матт (Австрия) — +2,14 (58,34 + 57,41)
- Линус Штрассер (Германия) — +2,17 (58,49 + 57,29)
- Марко Шварц (Австрия) — +2,18 (58,10 + 57,69)