Швейцарский горнолыжник Мейяр выиграл золото Олимпиады-2026 в слаломе

Швейцарский горнолыжник Лоик Мейяр стал победителем слалома на Олимпийских играх-2026.

Источник: Getty Images

Он показал результат 1 минута 53,61 секунды по итогам двух попыток. Это первое олимпийское золото в карьере 29-летнего спортсмена.

Серебряным призером стал австриец Фабио Гстрайн, отставший от лидера на 0,35 секунды. Третьим стал норвежец Хенрик Кристофферсен (+1,13).

Горные лыжи. Милан (Италия). Зимние Олимпийские игры — 2026. Мужчины. Слалом

2-я попытка

  1. Лоик Мейяр (Швейцария) — 1.53,61 (56,73 + 56,88)
  2. Фабио Гстрайн (Австрия) — +0,35 (57,08 + 56,88)
  3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — +1,13 (57,73 + 57,01)
  4. Тимон Хеуган (Норвегия) — +1,42 (57,10 + 57,93)
  5. Арман Маршан (Бельгия) — +2,00 (57,34 + 58,27)
  6. Неф Тангуй (Швейцария) — +2,02 (58,46 + 57,17)
  7. Эйрик Солберг (Норвегия) — +2,13 (58,71 + 57,03)
  8. Марио Матт (Австрия) — +2,14 (58,34 + 57,41)
  9. Линус Штрассер (Германия) — +2,17 (58,49 + 57,29)
  10. Марко Шварц (Австрия) — +2,18 (58,10 + 57,69)