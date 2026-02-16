«Мы бы проиграли Ватикану, если бы они выставили папу римского». Шведы в шоке от последнего места в лыжной эстафете на ОИ-2026

Мужская эстафета в лыжных гонках на Олимпиаде-2026 стала катастрофой для сборной Швеции, которая заняла последнее место. В местных СМИ издеваются над лыжниками, а те хотят как можно скорее уехать из Италии.
Проиграли бы Ватикану
Совсем недавно легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнер Бьорндален критиковал Международную федерацию лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), обвинив организацию в недостаточной поддержке развития лыжных гонок в других странах.
«FIS делает слишком плохую работу, удерживая другие страны на слишком низком уровне. Этим странам выделяется слишком мало ресурсов для развития. Уровень других должен быть намного выше», — цитировало Бьорндалена издание VG.no.
Зато лестных слов FIS удостоилась от шведских СМИ. Те благодарили федерацию за то, что на эстафету допустили всего 10 сборных (антирекорд в XXI веке) и спасли сборную от еще большего позора.
«Тем самым вы спасли Швецию от дальнейшего унижения на главной лыжной сцене. Поскольку дело было так: Швеция провела настолько ужасную эстафету, что мы бы проиграли… ну, скажем, Ватикану, если бы они выставили папу римского на заключительный этап», — гласит статья в местном издании Expressen.
Уже к концу первого этапа сборная Швеции упала на десятую строчку с отставанием от лидера в 37 секунд. И дальше этот разрыв только увеличивался.
«Когда Юхан Хегстрем отпустил соперников и так сильно отстал, я подумал: либо он болен, либо у него плохие лыжи. Оказалось, второе», — говорил про первый этап Калле Хальфварссон.
Именно он вышел на старт вторым в сборной. И сам оказался в шоке от качества лыж.
«На разминке, когда я тестировал их, мне казалось, все отлично. Но когда я оказался на трассе, такое ощущение, будто я встал на совершенно другие лыжи. Они почти не едут вперед, когда я отталкиваюсь палками. Очень странно», — говорил он после гонки.
Проблемы с ними — общее место в комментариях всех четырех шведских спортсменов. Позже именно сервисмены взяли на себя вину за такой результат национальной команды.
«Мы пришли к выводу, что сегодня работа была недостаточно хороша. Сегодня мы берем на себя сто процентов ответственности за это», — цитирует Sportbladet слова сервисмена Маттиаса Берглунда.
«Было безнадежно, ничего не поделаешь»
Последнее место в эстафете довольно сильно ударило по ментальному состоянию лыжников. Так, Эдвин Ангер заявил, что хочет уехать домой как можно скорее и не участвовать в оставшихся гонках.
«Посмотрим, может, попробую силы в командном спринте, а на этом, наверное, все. Хочу ли я бежать масс-старт на 50 километров? Ни секунды», — сказал он Expressen.
Кроме того, Ангер даже попросил прощения у своих соотечественников за такое выступление.
«Что сказать народу Швеции? Нужно извиниться, мне стыдно и не хочется быть здесь. Остается только подготовиться к небольшой порции ненависти в интернете, и все будет нормально», — заявил лыжник.
Обескураженным после гонки выглядел и Вильям Поромаа.
«Как такое возможно? Я об этом думаю. У меня нет ответов. Было безнадежно, ничего не поделаешь. Просто грустно, совсем не круто», — цитирует его NRK.
Медали только у женщин
На этих Олимпийских играх все восемь медалей шведам принесла именно женская сборная. Но даже она не избежала ехидных комментариев о своих результатах. И тоже из-за эстафеты.
После первого этапа Швеция усилиями Линн Сван шла на первом месте. Однако ее сменщица Эбба Андерссон из-за двух падений закончила свой отрезок только на восьмой позиции с отставанием в минуту от лидера. Но две оставшиеся лыжницы все же смогли привести команду на второе место.
«Эбба, фантастика. Вот это падение! Она непобедима», — в ироничном ключе высказался король Швеции Карл XVI Густав.
Однако он все же поддержал спортсменок.
«Обычно говорят, что золото проигрывают, но в этот раз вы завоевали серебро. Понимаю ваше разочарование из-за упущенной победы. Я тоже был довольно разочарован. Но тот отыгрыш, который вы совершили, войдет в историю», — заявил он.
Осталось дождаться его комментария по поводу выступления мужчин.
Максим Клементьев