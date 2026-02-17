Ричмонд
Канадская фристайлистка Олдем выиграла золото Олимпиады в биг-эйре

Второй стала Эйлин Гу, третье место заняла Флора Табанелли.

Источник: Getty Images

ЛИВИНЬО /Италия/, 16 февраля. /ТАСС/. Канадская фристайлистка Меган Олдем стала победительницей Олимпийских игр в Италии в дисциплине «биг-эйр». Соревнования прошли в Ливиньо.

Олдем показала результат 180,75 балла. Второе место заняла представительница Китая Эйлин Гу (179 баллов). Третьей стала Флора Табанелли из Италии (178,25).

Соревнования должны были стартовать в 21:30 мск, однако начало было перенесено на 1 час 45 минут из-за неблагоприятных погодных условий.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.