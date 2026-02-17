Ричмонд
Сестра Вонн — о состоянии горнолыжницы после четырех операций: «Она суперсильная»

Карин Килдоу, сестра американской горнолыжницы Линдси Вонн, рассказала, что спортсменка движется к выздоровлению после травмы на Олимпиаде-2026 и готовится к возвращению домой в США.

8 февраля Вонн получила перелом ноги во время скоростного спуска на Играх в Италии. 41-летняя горнолыжница перенесла четыре операции, а 15 февраля ее выписали из больницы.

8 февраля Вонн получила перелом ноги во время скоростного спуска на Играх в Италии. 41-летняя горнолыжница перенесла четыре операции, а 15 февраля ее выписали из больницы.

«Это был тяжелый период, много времени провели в больнице. Просто один день за раз. Она суперсильная, но было много операций и всего такого. Мы работаем над тем, чтобы вернуть ее в США», — приводит TMZ Sports слова Килдоу.

Также сестра Вонн ответила на критику в адрес спортсменки из-за того, что Линдси приехала на Олимпиаду уже с повреждением — за неделю до Игр американка получила разрыв передней крестообразной связки на Кубке мира.

«У каждого будет свое мнение, но она сильная, и она это сделала», — добавила Килдоу.

Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, двукратной чемпионкой мира, а также четырехкратной обладательницей Кубков мира в общем зачете.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

