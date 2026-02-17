Ричмонд
Соревнования по фристайлу на Олимпиаде перенесли на 18 и 19 февраля

Соревнования в лыжной акробатике должны были пройти во вторник в Ливиньо, однако были перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.

Источник: Getty Images

ЛИВИНЬО /Италия/, 17 февраля. /ТАСС/. Соревнования по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика» на Олимпийских играх перенесены на 18 и 19 февраля. Об этом сообщается на сайте Игр.



18 февраля состоятся две квалификации и финалы у женщин. 19 февраля пройдут две квалификации и финал в мужских соревнованиях. Финальные заезды у женщин стартуют в 15:00 мск, у мужчин — в 16:00 мск.