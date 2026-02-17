Чемпион Олимпиады-1968 Нонес о недопуске Большунова: «Не понимаю этого. Было бы лучше, если бы Клебо пришлось с ним соперничать»

«Я этого не понимаю. Как я считаю, участвовать в Олимпиаде должны российские спортсмены, спортсмены со всего мира. Иначе потом будут говорить: “Конечно, норвежцы победили, русских ведь не было”. А Россия — далеко не страна второго сорта в лыжных гонках. У этой страны всегда были невероятные спортсмены, даже в мое время, в 60-е. Поэтому мне кажется, что, возможно, было бы даже лучше, если бы Клебо пришлось соперничать с Большуновым», — приводит AFP слова Нонеса.
На Олимпиаде-2026 Клебо завоевал 4 золотые медали в 4 гонках. Всего у норвежца 9 золотых наград на Играх за всю карьеру — он побил рекорд, который ранее принадлежал биатлонисту Оле Эйнару Бьорндалену, а также лыжникам Марит Бьорген и Бьорну Дели (у всех троих — по 8 побед на Олимпиадах).
На Играх-2022, в которых принимал участие Александр Большунов, Клебо завоевал лишь два золота — в одиночном и командном спринтах. Россиянин же стал победителем трех гонок — скиатлона, эстафеты и марафона.
Большунов не выступает на официальных международных соревнованиях с конца февраля 2022 года из-за отстранения россиян. Комиссия Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отклонила заявку лыжника на получение нейтрального статуса, который позволил бы ему выступить на Олимпиаде-2026.