Чемпион Олимпиады-1968 Нонес о недопуске Большунова: «Не понимаю этого. Было бы лучше, если бы Клебо пришлось с ним соперничать»

«Я этого не понимаю. Как я считаю, участвовать в Олимпиаде должны российские спортсмены, спортсмены со всего мира. Иначе потом будут говорить: “Конечно, норвежцы победили, русских ведь не было”. А Россия — далеко не страна второго сорта в лыжных гонках. У этой страны всегда были невероятные спортсмены, даже в мое время, в 60-е. Поэтому мне кажется, что, возможно, было бы даже лучше, если бы Клебо пришлось соперничать с Большуновым», — приводит AFP слова Нонеса.