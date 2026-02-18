«Если в рюкзаке нет удостоверения личности — штраф». Что такое ски-альпинизм и как в нем разобраться на Олимпиаде?

В четверг, 19 февраля, на Олимпиаде в Италии дебютирует новый вид спорта — ски-альпинизм (или, как его еще называют, — скимо). В программу включены мужской и женский спринты, а также смешанная эстафета. Правила с виду простые: сначала нужно на лыжах забраться на гору, а потом с этой горы также на лыжах спуститься к финишу. Однако у этого вида спорта много тонкостей. Например, во время подъема на определенном участке приходится бежать с лыжами в руках.
«СЭ» задал главные вопросы о ски-альпинизме спортсменке сборной России и участнице международных соревнований Варваре Прохоровой. Как будут выглядеть гонки на Играх в Италии? За что можно получить штраф? Есть ли в этом виде спорта свой Клебо? Каковы шансы россиянина Никиты Филиппова взять медаль Олимпиады?
В ски-альпинизме проще сломать ногу, чем в горнолыжном спорте
— Почему ски-альпинизм заслужил место в программе Олимпиады?
— Думаю, из-за того, что эта Олимпиада проходит в Альпах. В Европе очень развит ски-альпинизм. Мне кажется, что это одна из главных причин.
— Если говорить простыми словами, то что из себя представляет этот вид спорта?
— Это быстрое восхождение в гору на лыжах с прикрепленным камусом, который позволяет не проскальзывать назад. Затем идет перестежка наверху и спуск — примерно как на горных лыжах.
— На Олимпиаде будут спринты и эстафета. Как это выглядит?
— В спринте все участники сначала бегут квалификацию. В ней спортсмены проходят дистанцию на время, стартуя раздельно через каждые 30 секунд. Затем фиксируются 30 лучших результатов. Они распределяются по четвертьфиналам, в каждом из которых по 6 человек. 12 спортсменов проходят в полуфиналы, а из них шестеро сильнейших — в финал.
На Олимпиаде в этом плане будет исключение, потому что квоты дали всего 18 ски-альпинистам. Система получится такой же, но только проведут не пять четвертьфиналов по шесть человек, а три. В целом схема проведения похожа на спринт в лыжных гонках.
Сама дистанция состоит из забега в гору на лыжах. Ее длина примерно 300 метров, а перепад высот — около 75 метров. То есть это довольно крутая гора. В середине подъема происходит перестежка — лыжи нужно снять и быстро закрепить на рюкзаке. Затем небольшой участок преодолевается бегом, а после лыжи надеваются обратно. Наверху горы снимается камус (противоскользящее покрытие. — Прим. «СЭ»), защелкивается пятка лыж — и происходит спуск как в горнолыжном слаломе. Кто приезжает первым к финишу, тот и победил.
— Правильно понимаю, что квалификацию на Олимпиаде пройдут все, ведь участников всего 18?
— Думаю, да. Наверное, она нужна для распределения спортсменов по забегам. На Кубке мира в квалификации происходит отбор в финальную часть, ведь там обычно выступают больше 50 человек, а в четвертьфиналы проходят 30 сильнейших.
— Как выглядят эстафеты?
— В каждой команде по два человека — мужчина и женщина. Круг состоит, можно сказать, из двух спринтерских, то есть два подъема и два спуска. Первый подъем, как правило, преодолевается полностью на лыжах без перестежки. Затем — спуск, а внизу тебе снова нужно надеть камус. Для этого приходится снять лыжи. После опять идет подъем, но уже как в спринте, когда в середине мы часть дистанции проходим бегом. Добираемся до верха, спускаемся и снова надеваем камус. Только тогда передаем эстафету партнеру по команде. Получается много технических элементов, связанных с перестежками.
Квалификация также проходит на время с раздельным стартом. Результаты мужчины и женщины из одной команды в прологе суммируются. В финал отбираются 10−12 команд. Далее уже сама эстафета: один круг женщина, один круг мужчина, один — женщина, один — мужчина. Вся гонка занимает 30−40 минут.
— Обгоны чаще происходят на подъемной части? Если в спринте забраться наверх первым, насколько это увеличивает шансы на итоговую победу?
— Это дает чуть ли не 90 процентов твоей победы. Если только твой соперник не отстает на доли секунды, тогда это ничего не гарантирует, потому что наверху еще происходит перестежка. Но тот, кто первым уедет на спуск, имеет очень большой шанс на первое место. Трасса не суперширокая. Чтобы тебя объехать, нужно пройти флажки на трассе по широкому радиусу. Поэтому на спуске сложно обогнать. Тем не менее подобное иногда происходит. Но так как в Олимпиаде участвуют только 18 лучших спортсменов мира, мне кажется, все на спусках будут чувствовать себя уверенно, что усложняет обгон на этой части.
— Что запрещено? За что могут наказать судьи?
— Существует много штрафов. Могут добавить время к результату или дисквалифицировать. Например, в зоне пит-стопа тебе первым делом нужно положить палки, затем сделать манипуляции с лыжными ботинками и только потом взять их обратно. То есть с палками в руках ничего делать нельзя. Если спортсмен ее тронет — штраф. Также на подъеме необходимо обязательно передвигаться на камусах. Если он на одной лыже случайно отклеится, а ты бежишь дальше, будут санкции. Если не объехал вешку на спуске — тоже штраф. За непреднамеренный контакт с соперником особо сильно не наказывают, если только явно не подрезают.
— Насколько это травмоопасный вид спорта?
— Довольно травмоопасный. Я сама пришла из лыжных гонок. У меня за 20 лет карьеры в лыжах не было такого рода травм. Здесь же я сломала ногу на спуске. В ски-альпинизме это сделать проще, чем в горнолыжном спорте, потому что у нас ботинки облегченные, а спуски вариативные. Они не всегда ровные — много поворотов, бугров. Поэтому в случае падения легко повредить ногу. Основные травмы связаны со спусками.
Победу можно упустить на пит-стопе
— Много раз прозвучало слово «камус». Объясните подробнее, как он выглядит?
— Можно сказать, что это лента чуть уже ширины лыжи. Длина у нее регулируется — от 50 до 100 процентов от длины лыжи. Кончик камуса можно подрезать. Покрытие похоже на шерсть. В одну сторону она гладкая, чтобы лыжа скользила, в другую — наоборот, чтобы держаться на склоне. На переднем конце камуса расположена резинка, которой мы его цепляем за лыжу.
— Что еще входит в экипировку ски-альпиниста?
— Лыжи похожи на горные, но специфические — около 700 граммов. Также используем крепления из прочного металла и очень компактные. Шлем тоже отличается от того, что у горнолыжников. Он максимально облегчен, чтобы было проще во время подъема. Для гонок используются карбоновые ботинки, но разрешенный вес одного — не менее 500 граммов. Сзади у них есть застежка: когда ты бежишь вверх, она поднимается, чтобы голеностоп свободно двигался, а вниз — ты ее опускаешь и фиксируешь ногу. Также у нас есть рюкзак, который оборудован небольшой петлей сбоку и крючком сверху. Когда бежим на специальном участке подъема, низ лыжи продеваем в эту петлю, а верх цепляем за крючок. Комбинезоны похожи на те, что используются в лыжных гонках и биатлоне, но у нас они оборудованы карманами, в которые мы убираем камус перед спуском.
— А рюкзак внутри пустой?
— В спринте и в командном спринте он пустой. Но мы, как правило, кладем в него одежду, например пуховую куртку, чтобы рюкзак набрал объем. Таким образом лыжи лучше фиксируются. Если рюкзак совсем пустой, лыжи болтаются, что не очень удобно. Кстати, мы обязаны носить с собой на гонках удостоверение личности или его копию, которую кладем в рюкзак. Если его не окажется в рюкзаке во время проверки снаряжения, можно получить штраф или дисквалификацию.
— Это сделано в целях безопасности?
— Думаю, да. Вид спорта произошел от альпинизма с его горными переходами и перевалами. Поэтому нужно с собой иметь удостоверение личности на случай, если что-то случится с тобой в горах. На длинных гонках в обязательную экипировку еще входит лавинное снаряжение — датчик, лопата, щуп. Но на Олимпиаде будут только короткие старты, где у участников при себе минимальный набор.
— Сколько стоит экипировка ски-альпиниста?
— Начальные тренировочные комплекты — лыжи, ботинки, крепления — могут обойтись примерно в 150 тысяч рублей. Но снаряжение для Кубка мира дороже: лыжи — около 1000 евро, крепления — 400, ботинки — от 1500. Остальное уже не такое затратное. Рюкзак, шлем, комбинезон — по 100−150 евро. Кстати, камусы тоже стоят в районе сотни, а у нас их должно быть достаточно много на разную погоду и разной длины.
— Насколько важно не только быстро двигаться по дистанции, но и менять экипировку во время гонки?
— В спринтах регулярно бывают проигрыши на перестежках. Ты можешь выиграть 2−3 секунды на подъеме, а потом уступить эти же секунды на перестежке. Особенно часто это случается в момент, когда ты преодолел беговую часть и тебе нужно снова вставить ботинки в лыжи. Когда идет снег, он налипает на ботинки. В результате возникают трудности с застегиванием креплений. Можно потерять много времени. В прошлом году я неправильно вставила ногу и просто убежала без лыжи. Пришлось возвращаться обратно и пристегиваться. В этом плане нужно быть очень координированным.
— Слышал, что у вас есть отдельные тренировки по перестежкам.
— Да, бывает, что по 30 минут, а иногда по часу стоим и все эти элементы отрабатываем.
В ски-альпинизм чаще приходят из лыжных гонок и горного бега
— Равны ли ски-альпинисты из разных стран технически? Например, в бобслее и санном спорте немцы лучше оснащены, в лыжных гонках и биатлоне более продвинуты норвежцы.
— У нас технологии подготовки пока простые. С лыжами сильно намудрить не получится. Если будут суперскользкие лыжи, то на них может плохо клеиться камус. Нужно соблюдать баланс. Мы занимаемся подготовкой камусов — обрабатываем их смазкой. Здесь свои тонкости, но технологии довольно простые. Если покупать инвентарь уровня Кубка мира, то сильной разницы нет.
— Сколько сервисменов и тренеров нужно спортсмену в команду?
— Сложно сказать. В прошлом году, когда мы получили нейтральный статус, то ездили вообще одни. Это было тяжеловато, потому что приходилось много делать самим. Хорошо, когда есть сервис, тренер, который может подсказать на трассе, массажист, который поможет восстановиться между забегами.
— В ски-альпинизм вы пришли из лыжных гонок. Это самое популярное направление в этом виде спорта?
— Да, больше всего приходят из лыжных гонок или горного бега.
— Как выглядит идеальный ски-альпинист?
— Чтобы быстро бежать вверх, ски-альпинисту нужно быть довольно худым. Когда я пришла из лыжных гонок, пришлось сбрасывать вес — порядка шести килограммов. Худым, но не как марафонцы, ведь нам необходимы сильные мышцы ног. Здесь вес имеет значение. Не видела быстрых и крупных спортсменов.
— Какие страны в этом виде являются законодателями мод? Есть ли свой Клебо?
— В основном это страны альпийской части Европы — Швейцария, Франция, Италия. Плюс Испания и Андорра. Сейчас подтянулись США, Канада и Китай. У женщин выделяется француженка Эмили Харроп. Она одна из главных претенденток на победу, выигрывает как спринтерские, так и длинные гонки. Но на чемпионате мира она уступила в спринте швейцарке Марианн Фаттон, поэтому будет интересно.
Среди мужчин один из фаворитов на Олимпиаде испанец Ориол Кардона Колл. Он выигрывает большинство спринтов, в прошлом году взял Кубок мира, но тоже бывают гонки, где его обходили. В длинных стартах, которых на Играх не будет, выступает швейцарец Реми Боннет. Он установил рекорд по вертикальной скорости — набор высоты 1000 метров за 28 минут. Если бы в программу Игр включили одну из длинных дисциплин, я бы точно назвала его фаворитом. Но в спринтах он за бортом.
— Насколько велики шансы россиянина Никиты Филиппова на медаль Олимпиады?
— В этом сезоне Никита здорово подтянулся. В прошлом году у него появилась международная соревновательная практика. Никита за лето провел серьезную работу над ошибками. Вы видели, что на этапах Кубка мира у него были призовые места (две бронзовые медали на последних этапах. — Прим. «СЭ»), значит, шансы есть. Но это его первые попадания в тройку, поэтому пока непонятно.
— Есть ли шанс, что сейчас ски-альпинист покорит массового зрителя в Италии и мы увидим этот вид спорта и на следующих Олимпиадах?
— Мы на это надеемся. Следующая Олимпиада пройдет во французских Альпах, а французы — одна из самых конкурентоспособных наций. Думаю, что они будут продвигать решение, чтобы ски-альпинизм оставляли в программе Игр.
Михаил Кузнецов