«Если в рюкзаке нет удостоверения личности — штраф». Что такое ски-альпинизм и как в нем разобраться на Олимпиаде?

— Лыжи похожи на горные, но специфические — около 700 граммов. Также используем крепления из прочного металла и очень компактные. Шлем тоже отличается от того, что у горнолыжников. Он максимально облегчен, чтобы было проще во время подъема. Для гонок используются карбоновые ботинки, но разрешенный вес одного — не менее 500 граммов. Сзади у них есть застежка: когда ты бежишь вверх, она поднимается, чтобы голеностоп свободно двигался, а вниз — ты ее опускаешь и фиксируешь ногу. Также у нас есть рюкзак, который оборудован небольшой петлей сбоку и крючком сверху. Когда бежим на специальном участке подъема, низ лыжи продеваем в эту петлю, а верх цепляем за крючок. Комбинезоны похожи на те, что используются в лыжных гонках и биатлоне, но у нас они оборудованы карманами, в которые мы убираем камус перед спуском.