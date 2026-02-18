Панжинский: «Перерыв между гонкам на Олимпиаде должен пойти на пользу российским лыжникам»

«Я думаю, что перерыв между гонкам должен пойти ребятам на пользу. Кто-то из соперников бежит командный спринт, кто-то пробежал эстафету, поэтому наши спортсмены будут более свежими. Некоторые лыжники подводили себя к началу Олимпиаду, и к концу у них может начаться спад. Все это должно сыграть на руку нашим ребятам», — приводит слова Панжинского ТАСС.