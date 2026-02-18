Ричмонд
Панжинский: «Перерыв между гонкам на Олимпиаде должен пойти на пользу российским лыжникам»

Серебряный призер Олимпийских игр-2010 Александр Панжинский считает, что перерыв между гонками на Олимпийских играх в Италии должен пойти на пользу российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой.

Последний раз Непряева выходила на старт на Олимпиаде 12 февраля, а Коростелев 13-го. Спортсмены участвовали в гонке с раздельного старта.

«Я думаю, что перерыв между гонкам должен пойти ребятам на пользу. Кто-то из соперников бежит командный спринт, кто-то пробежал эстафету, поэтому наши спортсмены будут более свежими. Некоторые лыжники подводили себя к началу Олимпиаду, и к концу у них может начаться спад. Все это должно сыграть на руку нашим ребятам», — приводит слова Панжинского ТАСС.

Коростелев выйдет на старт марафонской гонки классическим стилем 21 февраля, Непряева пробежит марафон днем позднее. Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.