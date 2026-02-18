Гуськова о фристайлистках из Беларуси: нам уже памятники можно ставить

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Белорусским фристайлисткам уже памятники при жизни можно ставить, так как удалось за короткий срок отобраться на Олимпиаду и показать, на что способны, заявила спортсменка Анна Гуськова, выступающая в лыжной акробатике.
Она стала в среду восьмой в финале по лыжной акробатике. Еще две белоруски не прошли квалификацию. Анастасия Адрианова стала 16-й, на позиции ниже разместилась Анна Деруго.
Гуськова отметила, что в своих выступлениях на Олимпиаде выложилась на 100%: выполнила чистые прыжки, но все решили судьи.
Белорусская спортсменка обратила внимание на то, что этот олимпийский сезон получился сложным, и белорусских фристайлисток можно только поддержать.
«Могу сказать, что нам уже памятники при жизни можно ставить. За такой короткий срок, только в декабре начали горнолыжную подготовку, сумели с девочками Андрияновой и Деруго отобраться на Олимпиаду и показать все, на что способны. А, как все видели, мы хорошо выступили. Поэтому и нет комментариев по поводу оценок. Для меня это очень странно», — цитирует Гуськову пресс-служба НОК.
По словам спортсменки, она довольна тем, что ей удалось хорошо выполнить свою программу.
«Все сделала ради медали, но, к сожалению, добавить уже нечего, вы сами все видели. Даже ведущий на стадионе прокомментировал: “брависсимо!”. Однако это не отменят тот факт, что я не в шестерке сильнейших», — добавила она.