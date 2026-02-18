Получившая тяжелую травму на Олимпиаде Вонн сообщила о смерти своего пса

«Когда я лежала в больничной койке на следующий день после аварии, мы попрощались с моим Лео. Я потеряла так много, что для меня что-то значило, за такое короткое время, я не могу в это поверить. Мой мальчик был со мной с момента моей второй травмы крестообразной связки, когда он был мне нужен больше всего. Он обнимал меня на диване, когда я смотрела Олимпийские игры в Сочи, он делал лучше, когда мне было плохо. Мы прошли через многое вместе за 13 лет», — написала Вонн.