Получившая тяжелую травму на Олимпиаде Вонн сообщила о смерти своего пса

ТАСС, 18 февраля. Американская горнолыжница Линдси Вонн, получившая тяжелую травму на Олимпийских играх в Италии, рассказала о смерти своего пса. Соответствующее сообщение Вонн опубликовала в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
8 февраля Вонн выступала в скоростном спуске, но не сумела завершить заезд из-за падения. После инцидента американку эвакуировали на вертолете. Позднее горнолыжница перенесла четыре операции.
«Когда я лежала в больничной койке на следующий день после аварии, мы попрощались с моим Лео. Я потеряла так много, что для меня что-то значило, за такое короткое время, я не могу в это поверить. Мой мальчик был со мной с момента моей второй травмы крестообразной связки, когда он был мне нужен больше всего. Он обнимал меня на диване, когда я смотрела Олимпийские игры в Сочи, он делал лучше, когда мне было плохо. Мы прошли через многое вместе за 13 лет», — написала Вонн.
«Мне потребуется некоторое время, чтобы эмоционально все это пережить, но я знаю, что он всегда будет со мной. Я знаю, что он там, наверху, с моей мамой, бабушкой и дедушкой, со многими другими людьми, которых я потеряла за последние несколько лет. И меня утешает мысль, что ему больше не больно», — добавила она.
30 января Вонн упала во время заезда на этапе Кубка мира и порвала крестообразную связку колена.
Вонн 41 год, она является олимпийской чемпионкой 2010 года, двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также в активе спортсменки две золотые и по три серебряные и бронзовые награды чемпионатов мира, четыре раза американка выигрывала общий зачет Кубка мира.