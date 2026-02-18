Ски-альпинизм на Олимпиаде-2026. Шансы Никиты Филиппова

Когда первые участники соревнований по ски-альпинизму стартуют на лыжном стадионе «Стельвио» в четверг, они будут бороться не просто за медали. Они станут авторами новой главы олимпийской истории для вида спорта, ставшего первой новой зимней дисциплиной, добавленной в программу, после сноуборда в Нагано в 1998 году. Место проведения, расположенное в сердце итальянских Доломитовых Альп, создает фон для событий, которые организаторы обещают сделать «захватывающими, изнурительными и наполненными адреналином».
История дисциплины
Несмотря на дебют на олимпийской арене, ски-альпинизм имеет глубокие исторические корни, уходящие в конец XIX века. То, что начиналось как практическое средство зимнего передвижения по горной местности, превратилось в вид спорта.
Первый чемпионат мира по ски-альпинизму состоялся во Франции в 2002 году, а сегодня этот вид спорта регулируется Международной федерацией ски-альпинизма (ISMF), которая объединяет 55 национальных федераций на пяти континентах. Ежегодно проводится Кубок мира, состоящий как минимум из пяти этапов, что создало соревновательную базу, которая в конечном итоге привела к включению спорта в программу зимних Юношеских олимпийских игр в Лозанне в 2020 году.
В программе Олимпийских игр
Решение добавить ски-альпинизм в программу Милана-2026 стало важной вехой для спорта. Три вида соревнований будут представлены: мужской спринт, женский спринт и смешанная командная эстафета.
Выбор лыжного центра «Стельвио» в Бормио, части региона Вальтеллина, особенно удачен, учитывая сильные традиции Италии в этом виде спорта. За последние десять лет страна одержала несколько международных побед на крупных соревнованиях. Италию будет представлять Микеле Боскаччи — пятикратный чемпион мира, выступающий в родной провинции Сондрио.
Формат спринта и правила
Спринт — это короткая интенсивная гонка, каждый забег которой длится примерно 3,5 минуты и состоит из тщательно структурированного подъема, за которым следует спуск.
Подъем проходит три этапа:
1. Спортсмены начинают с прикрепленными лыжами, используя «камусы» — специальные синтетические полоски на скользящей поверхности лыж, обеспечивающие сцепление при подъеме в гору.
2. Затем они снимают лыжи, помещают их в рюкзак и преодолевают лестничный участок бегом.
3. Финальный этап включает еще один подъем на лыжах с вновь прикрепленными камусами.
На вершине участники снимают камусы и на скорости спускаются вниз по трассе, напоминающей укороченную версию слалома.
Структура соревнований напоминает ски-кросс или гонки BMX. 18 спортсменов проходят квалификационные раунды, лучшие трое из каждого забега выходят в полуфиналы, к которым добавляются лаки-лузеры, отобранные по времени. Полуфиналы определяют участников медального финала.
Фавориты мужского спринта
Ориоль Кардона Коль (Испания) — двукратный действующий чемпион мира в спринте, и именно его считают главным фаворитом. 31-летний спортсмен из Баньолеса завоевал практически все титулы в своем виде спорта — множество титулов чемпиона мира, Европы и обладателя Кубка мира, и лишь олимпийское золото остается для него недостижимой целью.
Испания не выигрывала золото на зимних Олимпийских играх с 1972 года, когда горнолыжник Франсиско Фернандес Очоа победил в Саппоро. 54-летнее ожидание может прервать именно Кардона Коль. Несмотря на то что в спринтерском зачете Кубка мира он занимает второе место, уступая швейцарцу Йону Кистлеру, его уверенность остается непоколебимой.
«В конце концов, мы станем частью истории, участвуя в первых олимпийских соревнованиях по скимо. Представлять свою страну и ски-альпинизм по всему миру — большая честь, и мне интересно увидеть, как этот вид спорта интегрируется в Олимпийские игры», — говорил Ориоль.
Тибо Ансельме (Франция) представляет главную угрозу испанским амбициям. Француз дважды становился вторым вслед за Кардона Колем в спринте на чемпионатах мира и выиграл три общих зачета Кубка мира подряд. Ансельме также добился успеха в смешанной эстафете, выиграв два последних титула чемпиона мира вместе с Эмили Арроп.
Микеле Боскаччи (Италия) несет надежды принимающей страны. 36-летний спортсмен выиграл пять золотых медалей чемпионатов мира и теперь удостоен чести выступать в родной провинции.
Никита Филиппов
Среди претендентов на медали выделяется фигура, чей путь к Олимпиаде был далек от обычного. Никита Филиппов, 23-летний спортсмен с Камчатки, будет выступать как «нейтрал» — несмотря на достаточно лояльное отношение международной федерации к россиянам, отобраться на Игры смог только Филиппов.
Ограничения, похоже, не уменьшают его решимости. Беседуя с Associated Press на тренировочном сборе в горах Кавказа, Филиппов поделился своим отношением к ситуации.
— Это придает мне больше боевого духа в гонке, потому что я хочу доказать всем, что мы сильны, даже без флага или гимна, и можем победить кого угодно. Думаю, все знают, откуда мы родом, и это, возможно, даже привлекает больше внимания.
Путь Никиты к олимпийской квалификации был отмечен последовательным прогрессом. В конце января 2026 года Филиппов впервые в карьере поднялся на подиум этапа Кубка мира, завоевав бронзу в спринте на соревнованиях в Испании. Этот результат изменил восприятие его медальных перспектив.
Шансы представителя России
Оценка перспектив Филиппова наталкивается на множество нюансов, присущих виду спорта, дебютирующему на Олимпиаде. Ски-альпинизм на этом уровне остается во многом «terra incognita» — результаты чемпионатов мира и этапов Кубка мира не всегда напрямую транслируются на Олимпиаду, где фактор давления воспринимается совершенно иначе.
Букмекеры обратили внимание на январскую бронзу Филиппова. Согласно их расчетам, француз Тибо Ансельме считается главным фаворитом, а испанец Ориоль Кардона Коль — основным кандидатом на серебро. Филиппов рассматривается как претендент на бронзу.
Associated Press прямо называет Филиппова претендентом на медаль в своих олимпийских превью, отмечая его потенциал нарушить устоявшийся порядок. Его результаты в январе — две бронзовые медали в спринтерских соревнованиях — сделали из Никиты реальную угрозу для подиума.
Финал мужского спринта состоится в 16:15 по московском времени в четверг, 19 февраля, на лыжном стадионе «Стельвио». Тот, кто первым пересечет финишную черту, не просто выиграет золото — он навсегда впишет свое имя в олимпийскую историю как первый олимпийский чемпион в скимо.
