Ски-альпинизм на Олимпиаде-2026. Шансы Никиты Филиппова

Первый чемпионат мира по ски-альпинизму состоялся во Франции в 2002 году, а сегодня этот вид спорта регулируется Международной федерацией ски-альпинизма (ISMF), которая объединяет 55 национальных федераций на пяти континентах. Ежегодно проводится Кубок мира, состоящий как минимум из пяти этапов, что создало соревновательную базу, которая в конечном итоге привела к включению спорта в программу зимних Юношеских олимпийских игр в Лозанне в 2020 году.