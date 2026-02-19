Российский лыжник неожиданно выиграл марафон на Олимпиаде и назвал соперника «собакой Баскервилей»

Уже совсем скоро россиянин Савелий Коростелев выйдет на старт марафона на Олимпиаде-2026. Пока же есть время вспомнить, что только в последние 20 лет из 50-километровой гонки сделали масс-старт. Раньше бегали с раздельного старта. И последнее золото в этом виде программы досталось российскому лыжнику. Правда, не сразу…
На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити-2002 произошла показательная история с лыжником Михаилом Ивановым. У него забрали серебряную медаль за 50-километровый марафон, чтобы обменять на золотую. И это после скандала с Ларисой Лазутиной и Ольгой Даниловой, которые были пойманы на дарбэпоэтине.
Еще в начале XXI века российские лыжи ассоциировались с победами женщин. В Солт-Лейке соревновательная программа началась со вторых мест Лазутиной (гонка на 15 км) и Даниловой (гонка на 10 км). На той же десятке третьей стала Юлия Чепалова. Потом праздник продолжился в комбинации (5 км классикой и 5 км коньком), где Данилова и Лазутина разыграли между собой золото и серебро. А после этого было незапланированное золото Чепаловой в спринте.
Кошмаром обернулось утро перед эстафетой, когда у Лазутиной в крови обнаружили повышенное содержание гемоглобина. За два часа до гонки еще можно было сделать замену, чтобы не сниматься с эстафеты, но результаты анализа сборная получила гораздо позже. Вместо очередной победы (а в ней никто не сомневался) лыжницы отправились в олимпийскую деревню. Да, в последний день Игр Лазутина отомстила всем за ту историю, выиграв 30-километровый марафон, но это ничего не значило.
В 2003 и 2004 годах Лазутина и Данилова были дисквалифицированы за дарбэпоэтин. Медали перераспределили между Чепаловой, Бэкки Скотт и Габриэлой Паруцци. Похожая история случилась и в мужской части соревновательной программы.
За год до Олимпиады Иванов, Виталий Денисов и Сергей Крянин взбодрили мужскую команду. Все ждали, что парни из команды Александра Грушина точно привезут из Солт-Лейка золотые медали. Но до последнего дня ни у кого не складывалось с гонками: то проблемы с лыжами, то с тактикой, то с самочувствием. А к марафону ситуация изменилась, но тогда еще никто не предполагал, каким скандалом все обернется.
«В отличие от пятнашки и эстафеты, там все было правильно, как положено. Мысли стали на нужное место, форма тоже: ты заточен чисто на результат. Начались большие скандалы с допингом — и паника даже привела голову в порядок», — вспоминал Иванов в интервью Sports.ru.
Всю гонку Иванов конкурировал с немцем Йоханом Мюлеггом, выступавшим за Испанию. Россиянин лидировал большую часть дистанции, но после 35 километров Мюллег стал сокращать отставание, а за 3,5 км до финиша уже мчался к своей победе.
Иванов не был рад, получая серебро. Он мечтал в этот день стоять на первой ступеньке пьедестала, слушать российский гимн, смотреть на флаг и плакать. Тогда он еще не знал, что настоящий победитель марафона — не Мюлегг, а именно он, несмотря на то, что к тому моменту он стал суперзвездой Игр, забрав 2 золота (марафонское стало третьим) и получив поздравления от короля Испании.
— После гонки у нас взяли анализы, через несколько часов церемония награждения. Мы только спустились с пьедестала, зашли за ширму — Мюлегга встретил комиссар. И сразу повестку — получи. То есть Мюлегга награждали, зная, что он засыпался. В итоге он сам во всем признался.
Как нам говорили, было условие: либо мы забираем у тебя только золото Солт-Лейка, либо вообще все. Под этим давлением, наверное, он и написал признание.
Иванов не обижался на Мюлегга. Правда, подозревал, что с лыжником что-то не то.
— Когда я впервые увидел, как Мюллег работает на подъеме, сказал себе: «Да, вот как выглядит собака Баскервилей в натуральном виде. Рот в пене, глаза стеклянные. Так может бежать робот, но не человек». Наверное, он не случайно попался на допинге.
Медаль россиянину вручили по стандартной процедуре. Никакой торжественной обстановки и чествования. И для Иванова это было большим ударом. Вместо желанных эмоций, он остался человеком, которого лишили мечты и невольно заставили не ощущать себя олимпийским чемпионом.
— Меняться медалями никому не интересно. Да нахрен она мне нужна, такая медаль. Лучше бы вообще ничего не было. Цирк.
Никогда не чувствовал себя олимпийским чемпионом. Даже на встречах всегда прошу, чтобы меня громко не представляли. В Солт-Лейке я не услышал гимн. Позднее для меня устроили церемонию в родном Острове — в актовом зале, с экраном и кадрами с Олимпиады. Было интересно и приятно — люди сделали то, о чем я мечтал.
