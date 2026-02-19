Российский лыжник неожиданно выиграл марафон на Олимпиаде и назвал соперника «собакой Баскервилей»

Кошмаром обернулось утро перед эстафетой, когда у Лазутиной в крови обнаружили повышенное содержание гемоглобина. За два часа до гонки еще можно было сделать замену, чтобы не сниматься с эстафеты, но результаты анализа сборная получила гораздо позже. Вместо очередной победы (а в ней никто не сомневался) лыжницы отправились в олимпийскую деревню. Да, в последний день Игр Лазутина отомстила всем за ту историю, выиграв 30-километровый марафон, но это ничего не значило.