«Надо делать вещи!» Филиппов — серебряный призер Олимпиады!

Зимние Олимпийские игры 2026. Мужчины. Спринт. Финал
- Ориоль Кардона Колл (Испания) — 2.34,03
- Никита Филиппов (Россия) — 2.35,55
- Тибо Ансельме (Франция) — 2.36,34
Дождались! Ближе к концу Олимпиады ски-альпинист Никита Филиппов принес первую медаль в копилку нашей сборной на Олимпиаде в Италии. В закрученном по сюжету финале спринта россиянин вырвал серебро!
Надежный старт
Филиппов попал во второй четвертьфинальный забег и прошел его очень надежно. Россиянин начал его небыстро, встав за спину опытному спринтеру Йону Кистлеру из Швейцарии. К лестнице на подъеме он подходил третьим, но благодаря быстрой перестежки, побежал по ступенькам вторым. Это место Филиппов сохранил до финиша.
Для тех, кто не знаком со ски-альпинизмом, не читал наши гайды по этому виду спорта и не смотрел трансляцию, коротко рассказываем правила, по которым проходил олимпийский спринт.
Соревнования на Играх (на Кубке мира система чуть другая — Прим. «СЭ») состояли из трех этапов: три четвертьфинальных забега, два полуфинальных и один финальный. В каждом из забегов участвуют по шесть человек. В полуфинал напрямую выходят по трое плюс еще трое добираются как лаки-лузеры с лучшим временем.
Забег состоит из подъема в гору на лыжах длиной 350 метров и набором высоты 65 метров и спуска с горы. Ближе к вершине на подъеме есть лестница. Перед ней участникам нужно снять лыжи и закрепить их на рюкзаке. После прохождения лестницы лыжи надеваются обратно. На вершине спортсменов ждет еще один пит-стоп: необходимо убрать камуса (специальные полоски на скользящей поверхности лыж, обеспечивающие сцепление при подъеме — Прим. «СЭ»), застегнуть пятки ботинок и спуститься вниз к финишу. Как рассказывала в интервью «СЭ» российская ски-альпинистка Варвара Прохорова, тот, кто первым уходит на спуск, почти наверняка становится победителем.
После удачной квалификации наш спортсмен попал во второй полуфинал. С одной стороны, в этом есть минус: если ты добираешься до медального забега, то у тебя будет меньше времени для отдыха. С другой — в первом полуфинале собралась мощнейшая группа: победитель первого забега и сильнейший спринтер в мире испанец Ориоль Кардона Коль, Йон Кистлер, которому Филиппов уступил в четвертьфинале, а также обладатель Кубка мира прошлого сезона Тибо Ансельме из Франции.
Последний чуть было не пролетел мимо полуфинала. Француз бежал в третьем четвертьфинале и завозился на перестежке перед лестницей. В результате отставание от соперников он отыграл, но стал в забеге только вторым, отправив себя в компанию Коля и Кистлера. Никита Филиппов же получил в своем полуфинале меньше грозных соперников.
Исторический пьедестал
Если из четвертьфинальных забегов в следующую стадию выходят по три спортсмена напрямую, то в полуфинале — по двое, а еще двое добираются в финальную шестерку лаки-лузерами.
В первом полуфинале тройка фаворитов была очевидна: Кистлер, Коль и Ансельме. Лидерство с самого начала захватили испанец и швейцарец, организовав просвет еще до лестницы. Но Кистлер провел перестежку заметно быстрее, тогда как к Колю подобралась группа отстающих. Йон свою первую позицию спокойно удержал, а вот испанцу пришлось сильно напрячься, чтобы с тревогой не ожидать результаты второго забега. Третьим финишировал француз, которому показанного времени в итоге хватит протиснуться лаки-лузером.
В полуфинале Никиты таких явных претендентов на проход в медальный забег не было. К лестничному участку оторвались четверо, причем россиянин зашел на пит-стоп последним. Однако на перестежке провалился бельгиец Максимилиан Дрион дю Шапуа. Своей нерасторопностью он лишил себя шансов пройти дальше даже лаки-лузером. У Филиппова тоже не сразу лыжи попали в петлю, но на лестнице он догнал лидирующих испанца Ота Феррера-Мартинеса и швейцарца Арно Лиету. Со съемом камусов на вершине тоже у россиянина получилось не все слаженно, но на спуск он ушел вторым за Арно. Даже если бы Никита все-таки пропустил испанца вперед, то времени бы хватило пройти в финал, потому что их забег получился быстрее. После финиша наш спортсмен выдал в камеру трансляции яркий анонс предстоящей разборки за медали: «Надо делать вещи!».
В финале у испанцев и швейцарцев было по два представителя, что добавляло сложности Филиппову и Ансельме. В результате Никиту зажали на стартовых метрах, оттеснив его на четвертую-пятую позицию. Но суперчеткая перестежка перед лестницей помогла взойти на ступеньки третьим. На лестнице еще одну позицию россиянин удержал. Помог соперник из Швейцарии, который споткнулся и упал.
Неудачами воспользовался Коль, убежавший от всех за золотой медалью. Но за остальные медали борьба была неистовая. Все решали десятки секунда на верхнем пит-стопе. Первым после испанца на спуск отправился Никита! Удержание серебряной позиции было уже делом горнолыжной технике, которая у уроженца Камчатки в порядке. Пройдя финишную черту, россиянин с широкой улыбкой рухнул на снег.
Несколько дней назад Никита показывал в своих соцсетях набор с олимпийскими подарками, в котором не оказалось телефона от спонсоров. На видео он без обиды сказал, что не за телефонами он сюда приехал. Теперь мы знаем за чем.
Автор: Михаил Кузнецов