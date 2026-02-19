«Надо делать вещи!» Филиппов — серебряный призер Олимпиады!

В полуфинале Никиты таких явных претендентов на проход в медальный забег не было. К лестничному участку оторвались четверо, причем россиянин зашел на пит-стоп последним. Однако на перестежке провалился бельгиец Максимилиан Дрион дю Шапуа. Своей нерасторопностью он лишил себя шансов пройти дальше даже лаки-лузером. У Филиппова тоже не сразу лыжи попали в петлю, но на лестнице он догнал лидирующих испанца Ота Феррера-Мартинеса и швейцарца Арно Лиету. Со съемом камусов на вершине тоже у россиянина получилось не все слаженно, но на спуск он ушел вторым за Арно. Даже если бы Никита все-таки пропустил испанца вперед, то времени бы хватило пройти в финал, потому что их забег получился быстрее. После финиша наш спортсмен выдал в камеру трансляции яркий анонс предстоящей разборки за медали: «Надо делать вещи!».