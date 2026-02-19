«Спартак» поздравил ски-альпиниста Никиту Филиппова с медалью на ОИ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» поздравил российского ски-альпиниста Никиту Филиппова с завоеванием серебряной медали на Олимпийских играх в Италии.
Филиппов в четверг стал вторым в спринте. 23-летний спортсмен выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года. По окончании соревнований состоялась церемония награждения призеров. Филиппов, а также ставший олимпийским чемпионом испанец Ориоль Кардона Коль и финишировавший третьим француз Тибо Ансельме получили награды из рук вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) бельгийского барона Пьера-Оливье Бекерс-Вьежана.
Ранее Филиппов отмечал, что с детства болеет за «красно-белых». По его словам, «Спартак» является его любимым футбольным клубом, а в юности он сам занимался футболом.
«Болельщик “Спартака” Никита Филиппов завоевал серебро на Олимпиаде-2026. Никита, поздравляем! Гордимся твоим успехом», — говорится в публикации на странице «Спартака» в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ски-альпинизм впервые представлен в программе Олимпиады, Филиппов является единственным представителем России на Играх в этой дисциплине.