Тихонов отказался называть медаль Филиппова на ОИ историческим событием

«Это здорово. Я тоже начинал свой путь с серебряной медалью на Играх-1968. Хочу поздравить Филиппова, он молодец. Это событие говорит о том, что мы можем бороться, быть призерами и даже выигрывать. Это очень хорошо для России. Назвать это историческим событием, вы знаете, слишком высоко. Но, конечно, приятно, что ски-альпинизм был впервые включен в программу Олимпиады, и у нас уже есть серебряная медаль», — cказал Тихонов.