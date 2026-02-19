Отец первого российского медалиста ОИ-2026: «Нереальные эмоции. Это олимпийское чудо, олимпийская сказка»

Никита подарил нереальные, невероятные эмоции. К этому причастны все — и федерация, и тренеры, и вообще все, кто хоть как-то помогал. И те, кто не помогал — я им тоже благодарен. Пусть с ними было и непросто, но они в тренировочном процессе дают определённые стимулы.