Отец первого российского медалиста ОИ-2026: «Нереальные эмоции. Это олимпийское чудо, олимпийская сказка»

Старший тренер сборной России Алексей Филиппов, отец Никиты Филиппова, прокомментировал серебро сына на Олимпиаде-2026.

Источник: ТАСС

Ски-альпинист занял второе место в спринте, принеся России первую медаль на Играх в Италии.

"То, что случилось — это олимпийское чудо, олимпийская сказка, в которую всегда хочется верить. Я ведь видел, что в финале он бежал уже немного уставшим, ведь профиль трассы немного не его — первая половина.

А вторая половина — именно его тема. Там он четко отработал, пеший участок просто влетел. Падения и ошибки у других — это такая история, где тонко, там и рвется.

Могу сказать, что я детально изучал прогноз погоды и понимал, что в день гонки будет сильный снег. Мы примерно за неделю до старта начали делать тонизирующие подводящие работы силового формата, чтобы организму проще было выполнять то, что предстояло в гонке.

Напряжение было просто безумное. Мы, наверное, сутки были в таком колоссальном напряжении. Применяли различные методы, общались с ним и в плане правильного дыхания, и в плане использования эфирных масел в подготовке, сам Никита с психологом работает регулярно.

Конечно, я очень сильно волновался. И больше всего меня волновало то, чтобы он в первом забеге не совершил ошибку на ровном месте, как француз Тибо Ансельме — благо тому хватило запаса, чтобы все исправить.

Никита подарил нереальные, невероятные эмоции. К этому причастны все — и федерация, и тренеры, и вообще все, кто хоть как-то помогал. И те, кто не помогал — я им тоже благодарен. Пусть с ними было и непросто, но они в тренировочном процессе дают определённые стимулы.

Я горжусь тем, что смог воспитать сына, который тверд в своих намерениях, у которого достаточно силы духа для того, чтобы делать то, что он делает, достигая своих целей и реализуя свои мечты. Он идет своим путем и получает от этого удовольствие. А это самое главное«, — цитирует Алексея Филиппова “Чемпионат”.

