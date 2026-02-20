Филиппову назначили выплату от Камчатского края за серебряную медаль ОИ

«В соответствии с законом Камчатского края от 06.04.2011 № 588 “О мерах социальной поддержки спортсменов, их тренеров, а также спортсменов-ведущих”, Филиппову Никите за серебряную медаль на Олимпийских зимних играх 2026 года в Италии положена выплата в размере 839 743,00 рублей (на руки 730 576 рублей), тренеру (тренерам) за подготовку спортсмена — 419 872,00 рублей (на руки 365 289 рублей)», — говорится в справке о денежных выплатах спортсмену.