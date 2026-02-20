«Привез 20 пачек презервативов. Знал, что здесь закончатся»

— В скимо-комьюнити вообще все очень доброжелательны. Плюс, кстати, итальянцы сами по себе нас любят. На сборах накануне постоянно подходили: «Никита, Никита». Иногда кажется, что болеют больше, чем за своих. Даже не знаю, как объяснить. Исторически, наверное, так сложилось. Они и в лыжах ведь дружелюбны к нам.