«Привез 20 пачек презервативов. Знал, что здесь закончатся»

23-летний Никита Филиппов подарил себе серебряную олимпийскую медаль, нам — море радости, а ски-альпинизму дал ощутимый толчок узнаваемости. Про этот вид спорта услышали даже те, кто вообще не следит за Олимпиадой.
Мы уже передавали первые эмоции из микст-зоны, а после допинг-контроля удалось поговорить с Филипповым еще.
Отказался от алкоголя ради ЗОЖ, а от сладкого — ради Игр
— Правда, что ты никогда не пробовал алкоголь?
— Не совсем. Вот больше глотка-другого — не было. Даже баночку пива ни разу не выпивал.
— Когда мы в микст-зоне рассказали об этом иностранным журналистам, они не могли поверить.
— Ха-ха, представляю! Вот в прошлом году на закрытии сезона была тусовка в Норвегии. И все ко мне подходили: «Никита, водка! Дринк водка!» Для них было само собой разумеющимся, что, если я из России, то должен пить. Не могли понять, почему я отказываюсь.
— После олимпийской медали-то можно нарушить традицию?
— Да не знаю. Попробовать могу, если по вкусу понравится — чуть-чуть, может, и выпью какого-то винишка. А так я больше за ЗОЖ. Алкоголь точно не тянет. Сейчас, наконец, разрешу себе сладкое. Вот это уже будет классно. Теперь могу вообще выдохнуть: пицца, лазанья, килограммы макарон, стейки. Есть я могу очень много, поверьте.
— Почему отказывался от сладкого?
— Вес. Если ем, мне сложно сдерживаться. И очень сильно набираю. Мне лучше отказываться совсем, чем пытаться ограничивать себя.
— Чем еще пожертвовал при подготовке к Олимпиаде?
— Общением, интервью. Под старт вообще разговаривал только с батей. Не надо было расплескиваться.
Не обидно за не выданные на Олимпиаде смартфоны: «Главное — на гонку допустили»
— Что за Саня проиграл спор и теперь должен тебе айфон?
— Саня Антонов. Из сборной. Мы с ним часто спорим, я вообще азартный. Иногда чересчур. Начинали с манго и сока, а теперь вот до айфона дошли.
— В чем суть спора?
— В медали. Он сказал, что если я возьму ее — ему будет приятно мне подарить телефон.
— Будет актуально. На Олимпиаде «Самсунги» нашей сборной не достались.
— Ну и ладно. Погоды мне эта раскладушка бы не сделала. Ну, не дали телефон — и не страшно. Главное, что на гонку допустили. И за это спасибо!
— Ты вообще подготовленный ко всему. Презервативы свои привез.
— Не ожидал, что тот коммент в соцсетях так разлетится.
— Ты правда привез?
— Естественно. 20 пачек, ха-ха. Знал, что у них снова закончатся. На прошлой Олимпиаде, по-моему, так же было.
— Как вообще обстановка в олимпийской деревне? По ощущениям, в Бормио очень скучно.
— Согласен. Приехал как будто на Кубок мира. Тем более, все горнолыжники уже уехали, тут только ски-альпинисты, а нас немного. Какие-то лаундж-зоны есть, они чуть добавляют атмосферы, но я особо там не зависал.
С другой стороны, без лишнего ажиотажа и волнения было меньше. А в день старта на трассе столько людей! На ски-альпинизме такого количества вообще не видел. Себя не слышишь на старте!
«Надеюсь, к 2030-му, добавят больше дисциплин в олимпийскую программу»
— Ты тепло общался с испанцем и французом после финиша.
— В скимо-комьюнити вообще все очень доброжелательны. Плюс, кстати, итальянцы сами по себе нас любят. На сборах накануне постоянно подходили: «Никита, Никита». Иногда кажется, что болеют больше, чем за своих. Даже не знаю, как объяснить. Исторически, наверное, так сложилось. Они и в лыжах ведь дружелюбны к нам.
— Даниил Серохвостов написал, что теперь ты придешь надирать задницы биатлонистам. Если серьезно, им стоит бояться? Твое желание вернуться в этот вид спорта в силе?
— Ха-ха. На самом деле, я хотел бы пробежать гоночку — просто посмотреть, буду ли я конкурентен хотя бы у себя дома. Может, в следующем сезоне залечу. Но глобально — мне и в скимо хорошо. Впереди много интересного.
— Впереди — это когда?
— Если бы выиграл Олимпиаду, можно было бы вообще заканчивать сезон. Но так серебро — надо добегивать. В начале марта чемпионат Европы в Азербайджане — тоже важный старт. Чемпион Европы — важное звание. А к 2030-му, надеюсь, добавят больше дисциплин в олимпийскую программу — индивидуалку, вертикальную гонку. Тогда, кстати, и лыжников много наверняка подтянется. Будет интересно.
— Если после твоего выступления дети в России захотят заняться ски-альпинизмом, какие у них варианты? Где у нас вообще есть центры?
— Есть секции на Камчатке, в Москве и в Екатеринбурге. Плюс к нам часто переходят из других видов спорта — из тех же лыж и биатлона. Так что главное подготовка, а потом можно прикупить снарягу и просто попробовать, что вообще такое скимо.
— На всю команду пока одна медаль — твоя. Понимаешь, что на какое-то время станешь всем очень нужным?
— Понимаю, что пользоваться этим моментом тоже надо. Рассказывать больше про ски-альпинизм. Но давать интервью всем без разбора целыми днями не стану. Буду стараться балансировать.
Автор: Владимир Иванов