В МОК подтвердили, что нейтральные атлеты смогут посетить церемонию закрытия

МИЛАН, 20 февраля. /ТАСС/. Спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, не смогут принять участие в параде атлетов, но имеют право посетить церемонию закрытия Олимпиады в Италии. Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
Ранее вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной Павел Шабалин сообщил ТАСС, что российские спортсмены посетят церемонию закрытия. Россияне и белорусы выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе.
«Независимые спортсмены смогут участвовать в церемонии закрытия, но не в параде спортсменов. Как это было [на Олимпиаде] в Париже», — сказал Адамс.
Церемония закрытия пройдет 22 февраля в Вероне. Российские спортсмены не посещали церемонию открытия Олимпиады-2026. Всего на Игры смогли отобраться 13 атлетов из России.