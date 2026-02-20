Ричмонд
В МОК подтвердили, что нейтральные атлеты смогут посетить церемонию закрытия

Мероприятие пройдет 22 февраля в Вероне.

МИЛАН, 20 февраля. /ТАСС/. Спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, не смогут принять участие в параде атлетов, но имеют право посетить церемонию закрытия Олимпиады в Италии. Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной Павел Шабалин сообщил ТАСС, что российские спортсмены посетят церемонию закрытия. Россияне и белорусы выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Независимые спортсмены смогут участвовать в церемонии закрытия, но не в параде спортсменов. Как это было [на Олимпиаде] в Париже», — сказал Адамс.

Церемония закрытия пройдет 22 февраля в Вероне. Российские спортсмены не посещали церемонию открытия Олимпиады-2026. Всего на Игры смогли отобраться 13 атлетов из России.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше