Вонн успешно перенесла последнюю операцию после падения на Олимпиаде

Ранее во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн зацепила рукой и палкой флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее эвакуировали на вертолете в больницу. Позднее стало известно, что Вонн получила перелом ноги и перенесла четыре операции.
«Моя последняя операция прошла хорошо. Она длилась чуть больше шести часов. Сейчас я прохожу процесс восстановления, но с болью пока справляться тяжело. Прогресс медленный, но я надеюсь выбраться из больницы в скором времени. Всем спасибо за поддержку», — написала Вонн на странице в соцсети X.
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.