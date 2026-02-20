Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вонн успешно перенесла последнюю операцию после падения на Олимпиаде

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн успешно перенесла пятую операцию из-за перелома большеберцовой кости в результате падения на Играх в Италии и выразила надежду на скорую выписку из больницы.

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн зацепила рукой и палкой флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее эвакуировали на вертолете в больницу. Позднее стало известно, что Вонн получила перелом ноги и перенесла четыре операции.

«Моя последняя операция прошла хорошо. Она длилась чуть больше шести часов. Сейчас я прохожу процесс восстановления, но с болью пока справляться тяжело. Прогресс медленный, но я надеюсь выбраться из больницы в скором времени. Всем спасибо за поддержку», — написала Вонн на странице в соцсети X.

Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.