У фристайлиста Айвза диагностировали перелом ключицы после падения на ОИ

Фристайлист Айвз сломал ключицу во время квалификации хафпайпа на ОИ.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Чемпион мира 2025 года новозеландский фристайлист Финли Мелвилл Айвз получил перелом ключицы в результате падения во время квалификации хафпайпа на Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает 1news со ссылкой на слова матери спортсмена.

В пятницу 19-летний Айвз упал во время второго квалификационного заезда. Спортсмен ударился о снег на третьем трюке и потерял сознание. Медики оказывали ему помощь около пяти минут, после чего унесли на носилках.

«У него сломана ключица и немного разбито сердце», — рассказала мать Айвза.

«С ним наш командный врач, с ним его мама, и с ним все в порядке. Он был без сознания, но сейчас в сознании, разговаривает и чувствует себя хорошо. Ему делают полное обследование, сканирование, рентген, все остальное, чтобы полностью исключить любые возможные проблемы. Но да, могу сказать, что с ним все в порядке», — заявил тренер спортсмена Том Уиллмотт.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.