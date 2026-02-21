У фристайлиста Айвза диагностировали перелом ключицы после падения на ОИ

«С ним наш командный врач, с ним его мама, и с ним все в порядке. Он был без сознания, но сейчас в сознании, разговаривает и чувствует себя хорошо. Ему делают полное обследование, сканирование, рентген, все остальное, чтобы полностью исключить любые возможные проблемы. Но да, могу сказать, что с ним все в порядке», — заявил тренер спортсмена Том Уиллмотт.