Большунов назвал цирком скиатлон на Олимпиаде-2026: «Приезжай, забирай медали и уезжай»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал «СЭ», как относится к уровню конкуренции в лыжных гонках на Олимпиаде-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

— Смотрел скиатлон в начале. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай. Все просто. Поэтому уже не смотрю. Это цирк (смеется), — сказал Большунов «СЭ».

Победу в скиатлоне на Олимпиаде-2026 одержал норвежец Йоханнес Клебо, который прошел дистанцию за 46 минут и 11 секунд. Вторым стал француз Матиас Делож, уступивший Клебо 2 секунды. На третьей строчке — норвежец Мартин Нюэнгет (отставание +2,1 секунды), россиянин Савелий Коростелев финишировал четвертым (+3,6).

Йоханнес Клебо стал победителем всех пяти мужских гонок на Олимпиаде-2026 — скиатлона, спринта, командныого спринта, гонки с раздельным стартом и мужской эстафеты. В субботу, 21 февраля пройдет заключительная мужская гонка на Играх в Милане — марафон. Начало — в 13.00 (мск).

Ранее Большунов прилетел в Южно-Сахалинск для участия в чемпионате России. Масштабные национальные старты пройдут на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» с 25 февраля по 8 марта.