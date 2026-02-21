Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охрана изъяла флаги РФ и Белоруссии у зрителя лыжного марафона на Олимпиаде

Зрителям запрещено проносить символы двух стран на олимпийские объекты во время Игр.

Источник: Артем Кузнецов/ ТАСС

ТЕЗЕРО /Италия/, 21 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности олимпийского лыжного стадиона в итальянском Тезеро изъяла флаги России и Белоруссии у зрителя, который пытался пронести их на мужской марафон. Об этом ТАСС сообщили сотрудники охраны, отметив, что национальные символы двух стран находились в рюкзаке.

Мужской марафон проходит в субботу, в нем участвует российский лыжник Савелий Коростелев, допущенный в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее сообщил, что зрителям запрещено проносить символы России и Белоруссии на олимпийские объекты во время Игр.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше