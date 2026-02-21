Охрана изъяла флаги РФ и Белоруссии у зрителя лыжного марафона на Олимпиаде

ТЕЗЕРО /Италия/, 21 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности олимпийского лыжного стадиона в итальянском Тезеро изъяла флаги России и Белоруссии у зрителя, который пытался пронести их на мужской марафон. Об этом ТАСС сообщили сотрудники охраны, отметив, что национальные символы двух стран находились в рюкзаке.
Мужской марафон проходит в субботу, в нем участвует российский лыжник Савелий Коростелев, допущенный в нейтральном статусе.
Международный олимпийский комитет (МОК) ранее сообщил, что зрителям запрещено проносить символы России и Белоруссии на олимпийские объекты во время Игр.
