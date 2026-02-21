Ричмонд
Коростелев — о 6-м золоте Клебо: «Величайший? Конечно»

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал 6-ю золотую медаль норвежца Йоханнеса Клебо на Олимпиаде-2026.

Источник: Getty Images

— Ты говорил, что для лыжных гонок 6 из 6 золотых медалей Клебо — вряд ли хорошая история. Сейчас что думаешь?

— То же самое. Бьорндален высказался на этот счет: в каком-то плане он прав, в каком-то нет. Но это не умаляет заслуг Клебо.

— Клебо — величайший в истории?

— Конечно.

— Большунов сказал, что здесь цирк происходит. Приезжай, забирай медальки.

— Пусть приезжает.

— Что думаешь про свое выступление на Олимпиаде?

— Хотелось большего.

— А медальки?

— Ага. Есть только три места.

— После скиатлона не было мысли, что это был тот самый шанс, а дальше их мало?

— Нет. На марафоне тоже показал хороший результат, но этого недостаточно.

— А с хорошими лыжами физически было бы реально за тройку побороться?

— Думаю, да, — сказал Коростелев журналистам после гонки.

21 февраля Клебо стал победителем марафона на Олимпиаде-2026. 29-летний спортсмен первым в истории взял шесть золотых медалей на одних зимних Играх. Ранее в Милане Клебо выиграл командный спринт, эстафету, гонку с раздельным стартом, спринт и скиатлон. Норвежец превзошел достижение американского конькобежца Эрика Хайдена — 5-кратного чемпиона Олимпиады 1980 года.