Коростелев — без медали в олимпийском марафоне и в тени шестого золота Клебо. Но все равно Савелий очень крут

Зимние Олимпийские игры-2026. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт, 50 км, классический стиль
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:07.07,1
- Мартин Нюэнгет (Норвегия) — +17,5
- Эмиль Иверсен (Норвегия) — +46,2
- Тео Шели (Франция) — +2.37,4
- Савелий Коростелев (Россия) — +3.16,0
Мужская лыжная программа Олимпиады завершилась 50-километровым классическим марафоном. Лучшим вновь стал норвежец Йоханнес Клебо, показавший в Валь-ди-Фьемме абсолютный результат: шесть побед в шести гонках. Нет сомнений, что это рекорд на века. Россиянин Савелий Коростелев закончил Игры без медалей, однако все равно стал одним из самых успешных наших олимпийцев. Пятое место в битве с лучшими лыжниками планеты — это очень достойно. Хотя и немного обидно. Будь у Коростелева партнеры для командной работы и большая сервис-бригада, как у Йоханнеса, он точно мог бы сразиться за пьедестал.
Коростелев только пятый
До заключительной гонки в Италии на счету Клебо было десять золотых медалей на Олимпиадах, однако марафон в 50 километров на Играх ему еще ни разу не давался. Именно финальное выступление Йоханнеса и перспектива абсолютного рекорда, пожалуй, больше всего интриговали зарубежных любителей лыжных гонок. Внимание российских зрителей было обращено на Коростелева. Его лучшим результатом в Италии до этого было четвертое место в скиатлоне. Перед заключительным стартом россиянина пытались мотивировать на медали даже самые эксцентричные персонажи.
Объективно говоря, в классическом марафоне у Савелия были самые большие шансы зацепиться за медаль. Хотя опыта таких длинных гонок на взрослом уровне у него было не так много. Тем не менее россиянин обозначил свои амбиции в самом начале масс-старта — до 15-го километра он шел в тройке лучших и периодически выходил даже на первое место. Следующие семь километров он находился рядом с лидирующим норвежским триумвиратом: Нюэнгет, Иверсен, Клебо. Однако вскоре скандинавы убежали далеко вперед, оставив Савелия бороться за четвертое место.
А бороться было с кем: совсем рядом с россиянином шли двое французов — Виктор Ловера и Тео Шели. Но с ними Коростелев довольно быстро расправился. По крайней мере, сложилось такое впечатление. Лишь в самом конце дистанции, когда все камеры были сконцентрированы на борьбе за золото, Савелий неожиданно уступил четвертую строчку Шели. Итог — пятое место с отставанием в три минуты от лидера.
Норвежская тройка
На отметке в 23 километра стало понятно: если не случится форс-мажора, то все места на пьедестале заберут норвежцы. Тройка лидеров дружно шла до 45-го километра. И лишь в концовке марафона из числа претендентов на золото исчез Эмиль Иверсен. В итоге за первое место Клебо сражался с Мартином Нюэнгетом. Все решилось на последнем подъеме: Йоханнес за рекордным титулом рванул так, будто только-только вышел на старт. Соотечественник данный темп поддержать не смог.
Теперь у Клебо 11 золотых медалей на Олимпиадах и шесть из шести в Италии. К каждому из этих достижений применимо словосочетание «абсолютный рекорд». Интересно, что за всю гонку ни один из трех призеров так и не сменил лыжи. Этому удивлялись и комментаторы по ходу трансляции, удивился и Коростелев. «Они не поменяли лыжи?! Проверьте их на фтор, пожалуйста», — попали в трансляцию слова россиянина.
Добраться до финиша на марафоне — уже достижение. Далось оно далеко не всем. Не справился олимпийский чемпион Йиво Нисканен, сошедший с дистанции после 15 километров. «У меня просто отказали легкие. Я дал себе шанс покататься. В этом не было смысла. Я тренировался к этому четыре года. Было приятно посмотреть, смог ли бы я угнаться за соперниками. Темп был довольно спокойным. Я мог комфортно ехать. Когда я начал третий круг, я больше не мог дышать. Очень неприятно, когда кислород не доходит до мышц. Мои ощущения постепенно угасали», — приводит слова финна Yle.
Досрочно завершил гонку и норвежец Харальд Амундсен, который в общем зачете Кубка мира занимает второе место. У него тоже возникли проблемы с легкими. «Я пытался максимально выровнять свое тело, но оно все время работает на 89 процентах мощности. Мои легкие и дыхание становятся как соломинка, я не понимаю почему», — приводит слова Амундсена NRK.
«Норвежцы показали феноменальную функциональную подготовку, — отметил в разговоре с “СЭ” старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. — Не менее феноменальная работа лыж, здесь они имели колоссальное преимущество над всеми. Это позволило им не менять лыжи все семь кругов. У Савелия перед сменой были серьезные проблемы. Поэтому норвежцы не оставили никаких шансов».
Автор: Максим Клементьев