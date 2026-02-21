Коростелев — без медали в олимпийском марафоне и в тени шестого золота Клебо. Но все равно Савелий очень крут

Добраться до финиша на марафоне — уже достижение. Далось оно далеко не всем. Не справился олимпийский чемпион Йиво Нисканен, сошедший с дистанции после 15 километров. «У меня просто отказали легкие. Я дал себе шанс покататься. В этом не было смысла. Я тренировался к этому четыре года. Было приятно посмотреть, смог ли бы я угнаться за соперниками. Темп был довольно спокойным. Я мог комфортно ехать. Когда я начал третий круг, я больше не мог дышать. Очень неприятно, когда кислород не доходит до мышц. Мои ощущения постепенно угасали», — приводит слова финна Yle.