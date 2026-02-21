Бородавко: «Клебо не величайший лыжник в истории, а самый титулованный»

Большунов не получил нейтральный статус, а в его отсутствие норвежец Йоханнес Клебо выиграл шесть золотых медалей в шести гонках на Играх в Италии и стал 11-кратным олимпийским чемпионом — рекорд для зимних Олимпиад.
— Александр Большунов точно бы дал бой всем норвежцам. Ему особенно было обидно наблюдать за происходящим?
— Не только ему. Многие переживали, и с большой долей вероятности расклады на некоторых гонках могли быть чуть-чуть разные. Давайте не будем принижать результатов Клебо и делать какие-то далеко идущие выводы. Но надежды и предпосылки к этому были и есть.
То, что Александр внес бы свой вклад в эту борьбу, в красоту гонок, это однозначно. Даже сразу приехав на Олимпийские игры, если ему было бы разрешено участвовать. Думаю, многие расклады бы поменялись.
Клебо не величайший лыжник в истории, а самый титулованный. Считаю, в нашей истории было достаточно большое количество великих лыжников, которые внесли свой вклад в мировые лыжные гонки. Нельзя сказать, что кто-то величайший. На сегодняшний день Клебо является самым титулованным спортсменом и самым лучшим лыжником своего поколения, — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.