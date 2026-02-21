Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клебо пожелал Коростелеву продолжать прогрессировать в лыжных гонках

В субботу Коростелев в марафоне на Олимпиаде занял пятое место.

Источник: AP 2024

ТЕЗЕРО /Италия/, 21 февраля. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пожелал российскому участнику международных соревнований Савелию Коростелеву продолжать прогрессировать. Об этом он рассказал журналистам после победы в марафоне на Олимпиаде в Италии.

В субботу 22-летний Коростелев в марафоне на Олимпиаде стал пятым, его лучший результат на Играх в Италии — четвертое место в скиатлоне.

«Он делает огромные шаги в этом сезоне. После этапа Кубка мира в Давосе он шаг за шагом показывал, что он хороший лыжник, и он делает огромные шаги в карьере. Это правильное направление, думаю, что сегодня он также показал, что он сильный парень. Надеюсь, мы будем чаще видеть его в будущем и что он продолжит идти в правильном направлении», — сказал Клебо.

29-летний Клебо установил рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх — шесть. В субботу норвежец победил в марафоне, став 11-кратным олимпийским чемпионом.