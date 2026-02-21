Клебо пожелал Коростелеву продолжать прогрессировать в лыжных гонках

ТЕЗЕРО /Италия/, 21 февраля. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пожелал российскому участнику международных соревнований Савелию Коростелеву продолжать прогрессировать. Об этом он рассказал журналистам после победы в марафоне на Олимпиаде в Италии.
В субботу 22-летний Коростелев в марафоне на Олимпиаде стал пятым, его лучший результат на Играх в Италии — четвертое место в скиатлоне.
«Он делает огромные шаги в этом сезоне. После этапа Кубка мира в Давосе он шаг за шагом показывал, что он хороший лыжник, и он делает огромные шаги в карьере. Это правильное направление, думаю, что сегодня он также показал, что он сильный парень. Надеюсь, мы будем чаще видеть его в будущем и что он продолжит идти в правильном направлении», — сказал Клебо.
29-летний Клебо установил рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх — шесть. В субботу норвежец победил в марафоне, став 11-кратным олимпийским чемпионом.