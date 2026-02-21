Клебо пожелал Коростелеву продолжать прогрессировать в лыжных гонках

«Он делает огромные шаги в этом сезоне. После этапа Кубка мира в Давосе он шаг за шагом показывал, что он хороший лыжник, и он делает огромные шаги в карьере. Это правильное направление, думаю, что сегодня он также показал, что он сильный парень. Надеюсь, мы будем чаще видеть его в будущем и что он продолжит идти в правильном направлении», — сказал Клебо.