Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжник Клебо поцеловал свою девушку впервые с декабря из-за карантина

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в олимпийском марафоне впервые с декабря поцеловал свою девушку Перниллу Десвик, так как все это время был на карантине, сообщает NRK.

Источник: Спорт РИА Новости

В субботу Клебо первенствовал в масс-старте классическим стилем на дистанции 50 км на Олимпийских играх в Италии, став 11-кратным олимпийским чемпионом и побив свой же рекорд по общему количеству золотых медалей на зимних Играх. Также он стал первым спортсменом, выигравшим шесть золотых медалей на одной Олимпиаде.

«Единственный раз за всю Олимпиаду, когда я ее видел, был вчера вечером, когда мы гуляли. Я с нетерпением ждал, когда все это закончится, чтобы мы могли провести немного больше времени вместе», — сказал Клебо.

Также сообщается, что Эмилю Иверсену, который делил номер с Клебо во время Олимпиады, пришлось надеть защитную маску, после того как он обнял свою девушку.

На счету 29-летнего Клебо также три золотые медали Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и две победы на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Помимо этого, он является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки «Тур де Ски».