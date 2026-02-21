Лыжник Клебо поцеловал свою девушку впервые с декабря из-за карантина

В субботу Клебо первенствовал в масс-старте классическим стилем на дистанции 50 км на Олимпийских играх в Италии, став 11-кратным олимпийским чемпионом и побив свой же рекорд по общему количеству золотых медалей на зимних Играх. Также он стал первым спортсменом, выигравшим шесть золотых медалей на одной Олимпиаде.
«Единственный раз за всю Олимпиаду, когда я ее видел, был вчера вечером, когда мы гуляли. Я с нетерпением ждал, когда все это закончится, чтобы мы могли провести немного больше времени вместе», — сказал Клебо.
Также сообщается, что Эмилю Иверсену, который делил номер с Клебо во время Олимпиады, пришлось надеть защитную маску, после того как он обнял свою девушку.
На счету 29-летнего Клебо также три золотые медали Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и две победы на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Помимо этого, он является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки «Тур де Ски».