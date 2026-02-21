«Я не думаю о нем». Норвежцы — о Большунове и его критике Олимпиады

— Мы здесь соревнуемся с теми, кто есть на старте, и на этом сконцентрированы. Я сделал все, чтобы подготовить себя к этим Олимпийским играм настолько хорошо, насколько возможно. Все вопросы этого порядка не в моей компетенции. Я не могу фокусироваться на таких вещах, я фокусируюсь на том, что зависит от меня, а это то, в какой я форме на этой Олимпиаде.