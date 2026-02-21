«Я не думаю о нем». Норвежцы — о Большунове и его критике Олимпиады

Норвежец Йоханнес Клебо стал величайшим лыжником всех времен, выиграв 6 из 6 золотых медалей на Олимпиаде-2026. Марафон на 50 километров, от которого часто ждут красоты тактической борьбы, отрывов, поворотов сюжета, на этот раз оказался скучным. И величие момента компенсировалось его обыденностью. Впрочем, был один человек, который явно к достижениям норвежцев относится скептически. Это Александр Большунов, который сегодня высказался в разговоре с «СЭ» об Олимпиаде, назвав соревнования в Италии «цирком»:
— Смотрел скиатлон в начале. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай. Все просто. Поэтому уже не смотрю. Это цирк.
Клебо и языковой барьер
Норвежцы битый час раздавали интервью в микст-зоне — каждая телекамера хотела свое видео с Клебо. Ну, а российские журналисты, в том числе «СЭ», разумеется, спросили про Большунова. Хоть Савелий Коростелев и считает, что расклад бы он не изменил, но наверняка бился бы россиянин с норвежцами максимально неуступчиво и принципиально.
— Вы говорили, что здесь хотите взять реванш за Олимпиаду в Пекине. Был бы этот реванш более ценным, если бы Большунов участвовал?
— Мы здесь соревнуемся с теми, кто есть на старте, и на этом сконцентрированы. Я сделал все, чтобы подготовить себя к этим Олимпийским играм настолько хорошо, насколько возможно. Все вопросы этого порядка не в моей компетенции. Я не могу фокусироваться на таких вещах, я фокусируюсь на том, что зависит от меня, а это то, в какой я форме на этой Олимпиаде.
— У вас есть послание для Большунова?
— Знаете, у нас сложности, когда дело касается языка. (Улыбается.).
— Вы много лет соревновались с лыжниками из России. Что скажете о Савелии?
— Савелий очень сильно прибавил в этом сезоне. Когда он приехал на этап Кубка мира в Давосе, никто не думал, что он будет так высоко. Но он идет вперед огромными шагами, сильно прогрессирует. Надеюсь, и дальше он продолжит в том же духе.
Нюэнгет с Иверсеном уходят от ответа
А вот что сказал Мартин Нюэнгет, серебряный призер олимпийского марафона.
— Как оцените выступление Савелия Коростелева на Олимпиаде?
— Он провел очень сильную Олимпиаду. Был в борьбе в скиатлоне и в общем-то претендовал на высокие места почти на всех дистанциях. Действительно сильный результат, и он спортсмен высокого уровня.
— Вам хотелось бы увидеть больше нейтральных атлетов на соревнованиях?
— У меня ощущение, что это не я должен отвечать на такой вопрос. На данный момент я бы просто сказал, что поддерживаю решение международной федерации. Думаю, это лучший ответ.
— Большунов назвал Олимпиаду «цирком». Без него это полноценная Олимпиада?
— Это уже определенно хорошо, что Савелий участвует. В какой-то мере всегда можно задавать вопрос, смог бы такой лыжник, как он, быть здесь на уровне. Но сейчас действует решение — такое, какое есть, нам приходится иметь дело с ним. Я концентрируюсь на том, чтобы делать максимум того, что могу я — бегать быстро, например. Думаю, это лучший подход к данной теме.
И напоследок — мнение бронзового призера Эмиля Иверсена.
— Что думаете о выступлении Коростелева на Олимпиаде?
— Савелий — молодой и сильный спортсмен, будет интересно наблюдать за ним в ближайшие годы. Я впечатлен тем, что он сделал здесь. Он здесь один, не знаю, насколько у него большая команда. У него точно впереди будущее. Видимо, мне не доведется с ним много соревноваться, но я его буду смотреть по телевизору. (Улыбается.).
— Вам хотелось бы увидеть больше нейтральных атлетов, чтобы он был не один?
— Если критерии для статуса будут выполнены, конечно, нам нужно больше таких атлетов, но важно, чтобы они следовали критериям.
— Большунов назвал Олимпиаду, конкретно скиатлон, «цирком». Что думаете?
— Я не думаю о нем.
Дмитрий Кузнецов