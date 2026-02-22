Олимпиада 2026, 22 февраля — кто из россиян выступает сегодня: Непряева (лыжи)

Заключительная лыжная гонка Олимпийских игр 2026 года состоится в воскресенье, 22 февраля. Женщины преодолеют дистанцию 50 км в масс-старте, в марафонской гонке примет участие россиянка Дарья Непряева. Начало — в 12.00 по московскому времени.