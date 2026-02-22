МОК включил выступление Филиппова в сюжет об Олимпиаде в Италии

МИЛАН, 22 февраля. /ТАСС/. Выступление российского ски-альпиниста Никиты Филиппова вошло в презентацию Международного олимпийского комитета (МОК) об Олимпийских играх 2026 года в Италии. Соответствующее видео было показано во время сессии МОК в Милане.
В презентацию также вошли кадры с другими призерами спринтерской гонки, по итогам которой Филиппов занял второе место. Он завоевал первую медаль для россиян на Играх. Ски-альпинизм был впервые представлен в олимпийской программе.
Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.
