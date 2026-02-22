Ричмонд
МОК включил выступление Филиппова в сюжет об Олимпиаде в Италии

Россиянин стал серебряным призером в ски-альпинизме.

Источник: Reuters

МИЛАН, 22 февраля. /ТАСС/. Выступление российского ски-альпиниста Никиты Филиппова вошло в презентацию Международного олимпийского комитета (МОК) об Олимпийских играх 2026 года в Италии. Соответствующее видео было показано во время сессии МОК в Милане.

В презентацию также вошли кадры с другими призерами спринтерской гонки, по итогам которой Филиппов занял второе место. Он завоевал первую медаль для россиян на Играх. Ски-альпинизм был впервые представлен в олимпийской программе.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше