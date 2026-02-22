Губерниев счёл невеждами критиков российского лыжника Коростелёва после ОИ-2026

22-летний Коростелёв принял участие в зимних Играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо (Италия) в статусе «индивидуального нейтрального атлета», без флага и гимна своей страны. 21 февраля россиянин занял пятое место в мужском марафоне на дистанцию в 50 километров. Лучшим результатом для Коростелёва стала четвёртая позиция скиатлоне 2×10 километров.