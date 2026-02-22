Губерниев счёл невеждами критиков российского лыжника Коростелёва после ОИ-2026

Спортивный журналист, телекомментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале выступил в защиту двукратного чемпиона России (2024, 2025) по лыжным гонкам Савелия Коростелёва по итогам участия в зимней Олимпиаде-2026.
«Только абсолютно бестолковые люди, невежды, которые тяжелее ложки в жизни ничего не поднимали, могут называть выступление лыжника Коростелева провалом или откровенной неудачей. Коростелёв — молодец! Гонщик мирового уровня! Своё олимпийское ещё возьмёт», — написал Губерниев.
22-летний Коростелёв принял участие в зимних Играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо (Италия) в статусе «индивидуального нейтрального атлета», без флага и гимна своей страны. 21 февраля россиянин занял пятое место в мужском марафоне на дистанцию в 50 километров. Лучшим результатом для Коростелёва стала четвёртая позиция скиатлоне 2×10 километров.
22 февраля в комментарии ТАСС одиннадцатикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо заявил, что Коростелёв делает большие шаги в текущем сезоне и в карьере в целом.