В Германии сравнили исправившего ошибку Непряевой техника с Усэйном Болтом

ТЕЗЕРО /Италия/, 22 февраля. /ТАСС/. Сборной Германии по лыжным гонкам пришлось действовать быстро, чтоб заменить лыжи немецкой спортсменки, которые по ошибке надела россиянка Дарья Непряева. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь Федерации лыжных видов спорта Германии Штефан Шварцбах.
Россиянка приняла решение поменять лыжи после преодоления отсечки 21,6 км, но по ошибке заехала в бокс немки Катарины Хенних Дотцлер. На тот момент немецкая лыжница занимала 10-е место, Непряева — 11-е.
«Мы были проинформированы FIS и также видели это в трансляции, что Дарья выбрала неправильный бокс. Она даже не поняла, что это не ее лыжи. Обычно спортсмены, по крайней мере, понимают, что это не их лыжи, потому что на них написано имя, либо есть какие-то метки, либо что-то еще. Но она, очевидно, была настолько сосредоточена на гонке и действовала нестандартно, что у нас не было возможности как-либо отреагировать. Для нас это было непростой технической задачей и стрессом, так как мы свернули всю нашу вакс-систему, потому что сегодня соревнования заканчиваются».
«У нас было, я думаю, минут 15, чтобы все исправить и выбрать третью пару, потому что, очевидно, что две лучших были подготовлены к соревнованиям. Потому третья пара лыж, которую тестировали перед соревнованиями осталась в вакс-кабине. Наш сервис достал ключ, подготовили все, что нужно. Затем мы обсудили по радио, следует ли вам сообщить ей или нет, что в данный момент в ее боксе нет лыж. Но поскольку у нас действительно быстрый техник, то он бежал как Усэйн Болт, и нам удалось разместить лыжи за 8 секунд до того, как она пришла на смену. И теперь еще более странно, что Дарья находится прямо за ней на трассе».
Марафон является последней гонкой в соревнованиях по лыжным гонкам на Олимпиаде в Италии. Игры завершатся 22 февраля.