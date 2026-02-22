В Германии сравнили исправившего ошибку Непряевой техника с Усэйном Болтом

«У нас было, я думаю, минут 15, чтобы все исправить и выбрать третью пару, потому что, очевидно, что две лучших были подготовлены к соревнованиям. Потому третья пара лыж, которую тестировали перед соревнованиями осталась в вакс-кабине. Наш сервис достал ключ, подготовили все, что нужно. Затем мы обсудили по радио, следует ли вам сообщить ей или нет, что в данный момент в ее боксе нет лыж. Но поскольку у нас действительно быстрый техник, то он бежал как Усэйн Болт, и нам удалось разместить лыжи за 8 секунд до того, как она пришла на смену. И теперь еще более странно, что Дарья находится прямо за ней на трассе».